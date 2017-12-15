港报社评：新通报机制理顺沟通，跨境执法疑虑未释除--明报12月15日

特区政府与内地公安机关签署通报机制新安排，就不同种类案件注明通报时限，扩大通报范围。去年铜锣湾书店事件，李波「以自己方式返回内地」，多月不知所终，政府多番循通报和协作机制联络内地，迟迟未获告知详情。新通报机制落实后，从技术层面而言，对避免两地执法部门出现沟通断层，相信有一定帮助，然而要释除港人的政治疑虑，恐怕并不足够，若有内地人员跨境执法，即使有了新通报机制亦属徒然。

2001年，本港与内地建立通报机制，若有港人在内地遭刑事拘留调查，特区政府可以得知具体情况，尽快通知当事人家属，提供适当协助。过去10多年，内地部门向特区作出超过1.5万次通报，可是在铜锣湾书店事件中，通报机制却有形同虚设之感。李波等人失踪，惹来市民关注，特区当局一再表示已按照通报机制向内地查询，可是迟迟没有收到确切消息，直至去年夏天，事件主角之一林荣基在港召开记者会，外界才知道原来他们一直被宁波公安机构拘留。执法部门沟通明显存在不足，促使两地检讨通报机制。

广东省公安厅是本港警方主要联络的直接对口单位。铜锣湾书店事件曝光后，本港警方多次向粤方了解，然而广东省公安厅并未拘留书店中人，仅仅告诉港方，「经了解」知道李波身处内地，后来又只空泛提到，数名当事人即将「取保候审」，间接证实他们涉及刑事案件，可是既未提到他们身处哪儿，又未提及所犯何事。查询要「托上托」，回覆又语焉不详，情况绝不理想，亦肯定不是通报机制的原意。今次特区政府与公安部签署新协议，主要目标是改善透明度，增加通报渠道，将对口单位明确化，减少含糊之处。

新安排订明，公安机关、国家安全机关、海关缉私部门和检察机关，若对身处内地港人采取刑事强制措施又或提出刑事检控，均需通报，内地主要通报单位是公安部港澳台事务办公室，并将上海市公安局纳入直接对口单位，理论上可以减少沟通混乱；新机制将反恐和国家安全相关案件加入通报范围，并且首次引入通报时限，内地机关采取刑事行动后，要按照案件类别，在7日、14日或30个工作日内通报，列明涉事港人涉嫌罪名、相关法律依据、刑事拘留地点等资料，理论上亦有助提高透明度，避免再有资料含糊情况。

新机制对于理顺两地执法部门信息交流，有一定帮助，然而一旦遇上敏感政治事件，机制会否在关键时刻「失灵」，未能发挥应有功效，仍然是最令人关心的问题。旧安排有订明通报渠道，由公安部警务合作联络官与本港警方对口，可是现实执行却明显走样，铜锣湾书店事件可见一斑。如果无法确保通报机制执行「不走样不变形」，就算将所有内地「强力部门」白纸黑字写入文件之内，实际效用恐怕也会大打折扣。

「一国两制」的存在，本身便承认了两制存在极大鸿沟，多数港人不了解内地制度，内地也未必清楚香港的一套，信任问题油然而生。以铜锣湾书店事件为例，虽然事后公安部门坚称，由始至终是宁波市公安局成立专案小组，查办林荣基等人，可是一些港人怀疑，会否还有一些不为人知的神秘执法部门，诸如所谓「中央专案组」，暗中办理案件。又例如新机制订明了通报时限，可是内地如何界定刑事调查的起始点，也令港人心存疑惑。港人并不了解内地法律，自然担心内地执法机关正式采取刑事行动前，会否又有一些「特殊措施」，「邀请」当事人「自愿」配合调查，变相拘留软禁。

很多港人对内地党政机关的分别认识不深，近年内地反腐，中纪委的名字时有所闻，却未必人人清楚中纪委是党机关，只能对共产党员执行家法，诸如「双规」（在规定时间、规定地点接受调查）。虽然「双规」意味软禁监视，最长可达半年，可是就连内地也有声音质疑，中纪委并非国家执法机关，「双规」限制人身自由，缺乏法律依据。内地打算明年成立国家机关监察委，与中纪委合署办公，正是要解决相关问题，令反腐调查名正言顺。相比起中纪委未有见诸通报机制，监察委何时纳入通报机制，更加值得特区政府关心和跟进。

铜锣湾书店事件挫损了港人对一国两制的信心，改善通报机制，有助减少「不明不白」情况，然而对港人来说只是枝节，担心跨境执法才是问题核心。内地与香港关系是敏感课题，需要双方慎重处理。中央强调要依法治国，确保一国两制不走样不变形，内地当局不仅需要明确承诺不会跨境执法，更要说到做到；至于香港社会亦需要时刻保持理智冷静，将合理忧虑和杯弓蛇影加以区分，有利对症下药，解决问题。

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