港报社评：施政报告可获致谢，林郑该为港人还礼--信报11月7日

立法会将于本周三开始辩论《施政报告》的致谢议案，如无意外，这份由林郑月娥以特首身份撰写的处女作可以获得支持，此乃二○○八年之后仅见的议案通过，皆因地区直选民主派议员只余十四席，失去分组点票否决权，在建制派护航之下，致谢几无悬念。

致谢议案一连三日按照五个范畴展开辩论，包括经济、教育人力与青年、民生、宜居城市及管治，最后一日表决。民主党主席胡志伟表明不会支持致谢议案，最大原因是林郑拒绝处理影响政府管治、社会深层次矛盾的政改，但表决之时究竟是反对、弃权还是不出席投票，该党尚未决定。公民党党魁杨岳桥指出，对新一届政府有极高期望，但政府拒绝重启政改，同样是该党反对致谢的原因。尽管民主党和公民党均不愿致谢，然而主要针对的只是政改问题而已。换句话说，林郑笔下着墨最多的民生议题并不令人反感。

既然九年来《施政报告》不获致谢的宿命有望突破，那么林郑实在应该心怀感恩，大家赏脸给一个赞，特首回馈还一个礼。还什么礼呢？还港人期盼已久的安居乐业梦，这个梦，寄托于特首的创新思维。

无可否认，林郑的第一份《施政报告》开拓了不少想像和讨论空间，尤其在房屋政策的构思之上，她一方面说要重建置业阶梯，推出「港人首置上车盘」，以及将「白居二」和「绿置居」恒常化，另一方面有意协助非牟利机构研究于闲置土地兴建预制组合屋，或称货柜屋，以解燃眉之急。此等构思也许已造成抛砖引玉效应，民间智库提出更加大胆的想法，相信有助于激活林郑主催的觅地建屋大辩论。

民间智库「博汇」建议，向珠海市租用一千三百平方公里水域，待完成填海及建屋后，成为香港地界以外的「飞地」，料可容纳二百万人。除此之外，他们又建议以邮轮改装作过渡性房屋，每艘邮轮大约有四千个单位，可供五千五百人居住。

「界外飞地」和「漂浮社区」是否行得通，不妨纳入各抒己见的大辩论范围内，而在这天马行空的大胆构思衬托下，货柜屋之类的过渡性房屋不再显得那么匪夷所思。没错，有人泼冷水，认为政府提出兴建货柜屋等于政策倒退，重回临时房屋遍地开花的旧路，不过我们必须看清一个事实，现有几十万人住在条件极差但尺租昂贵的劏房，公屋轮候册又有接近二十八万宗申请，即使重施故伎，总好过一筹莫展。打个譬喻，减薪是倒退，失业则没有收入，你宁愿减薪还是失业？

况且货柜屋的构思其实并非完全倒退，因为如今的技术已可达到宜居的标准，外国也有先例可援，货柜屋的隔热和防风等等功能跟旧式铁皮屋不可同日而语。政府要是锐意推出货柜屋，必须考虑周全拆墙松绑，使之能够符合《建筑物条例》。须知道，香港的《建筑物条例》相当严谨，针对的是永久房屋，过渡性质的货柜屋未必跨得过相关条例的门槛。行政会议召集人陈智思亦讲过，货柜屋面临法规问题，法例上也许要「迁就一下」。所谓迁就，当然不是走法律罅，合理的做法是在《建筑物条例》之中加入若干专为过渡房屋订立的条款。

货柜屋另一必须解决的问题是选址，有人质疑，如果有土地兴建过渡性房屋，何不索性一劳永逸兴建永久性房屋？我们认为，关键概念在于「闲置土地」，既然有一些土地在短期内基于种种原因不能兴建永久性房屋，那么在闲置期间地尽其用，设置过渡性房屋，不失为权宜之计。

说到底，货柜屋只是林郑《施政报告》的一小部分，房屋政策和民生议题的大图画尚待整合。见微知着，如果货柜屋的创新思维最终沦为一纸空谈，余者不敢奢望矣。（完）

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