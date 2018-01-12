港报社评：无心之失难论证，信任不足碍包容--明报1月12日

律政司长郑若骅大宅僭建铁证如山，然而究竟是疏忽大意，还是知法犯法，却是各执一词，「信者恒信、不信者恒不信」。平情而论，迄今有关郑若骅「说谎隐瞒」的指控，只是建基于环境证据和合理怀疑，未有确凿证据；同样，郑若骅「公务太多太忙」的说法，一样难以成为无心之失的有力证明，嫌疑水洗难清。事态发展至今，已变成是信任问题，行政长官林郑月娥希望各界能够抱着包容心态而非咄咄逼人，然而信任不足难言包容，若要市民「疑中留情」，郑若骅和政府还须付出更多努力，争取了解和信任。

郑若骅先后两度解画，强调购入独立屋后没有作过结构改动，又说当年买楼甚为仓卒，加上工作太忙经常离港，一直未为意家中有违规建筑。昨天林郑月娥出席立法会答问会，也全力为郑辩护。有指郑若骅「半年前已知道会接任律政司长」，没理由政治敏感度那么低，未有及早处理僭建，林太强调说法不符事实，还主动提到郑是国际级仲裁专家，上任前夕仍有6宗案件需要处理，政府特别通融，让她上任后完成「手尾」，似在间接说明郑接受任命仓卒，否则也不会有这么多仲裁工作未了。

郑若骅和林太坚持没有隐瞒，民主派议员并未卖帐，部分建制派议员亦保持距离，甚至以「偷食都要抹嘴」为喻，强调不能说「太忙」无暇抹嘴，当事人拿不出充足理据，他们欲帮无从。有风驶尽、追打落水狗，是现实政治残酷法则。林郑问责班子突然暴露「最弱一环」，反对者当然不会放过，建制派也担心「盲撑」随时变「陪葬」。

郑若骅身为律政司长，最严重的指控莫过于知法犯法。由事件曝光首天开始，郑和政府一直坚称对僭建不知情，言下之意是绝非知法犯法，问题是要论证不知情，较诸论证有否说谎更为困难。林太表示，以「太忙或敏感度不足」作为解释，听起来可能有点匪夷所思，可是如果这是事实，亦应该接受。有关说法正好反映问题核心，就是「信」与「不信」的问题。与郑交情较深的人士，了解她的工作繁重程度，当然较易同情体谅，例如大律师公会前主席谭允芝便表示，郑若骅「忙到好得人惊」，呼吁以包容心态看待事件。

谭允芝是政坛局外人，在法律界有身分有地位，怀疑她存心袒护朋友，未必公道，然而话说回来，一般市民对郑认识不多，更不知道她的忙碌程度，要市民疑中留情谅解包容，谈何容易。郑若骅和政府希望市民相信，事件是郑「公务繁重私事甩辘」，惟始终无法提供更充分合理的解说，难免令市民觉得，是否人人都可以用「忙碌不知情」为由，为僭建开脱。市民纵愿运用同理心，也未免有为难之感。

不过现在一口咬定郑知情不报，亦未有铁证。以房屋转让契约为例，虽然有条款注明，买方曾获邀检查物业，「同意及接受该物业之现状，不得藉此拒绝交易」，似在暗示交易时买卖双方都知道单位有僭建等问题，然而说到底只是环境证据，并未足以确证郑对地库僭建一早知情。郑所签的按揭文件及楼契，只提及天台和地面各楼层，未有提及地库，令人怀疑郑早知地库属僭建，所以刻意避提，可是这亦算不上「smoking gun」，亦即「最强而有力的环境证据」。郑一样可以「买屋仓卒未有为意」，作为两度「甩辘」的解释。

有论者将郑若骅僭建风波，与唐英年僭建相提并论，不过两宗事件其实有关键不同。唐宫僭建发生于唐英年就任财政司长期间，唐家未获屋宇署批准，擅建地库并向署方呈交失实陈述，涉嫌触犯刑事条例；相比之下，根据现有资料，郑若骅大宅僭建的地库，相信买入之前已存在，只要郑若骅按照屋宇署要求，尽快拆除僭建物，理论上不会有刑事责任。两宗案件轻重有别，现阶段难言林太处理宽紧标准不一。

当然，从一般市民角度看，现在更大程度是政治观感问题，多于法律观点争辩。郑身为大律师和工程师，买楼签约接连「甩辘」，市民对她是否早知僭建，提出合理怀疑，并不为过，可是谭允芝亦提到，购买这类房屋物业，买家很少会仔细检查是否有僭建物。同情郑若骅的人，可以呼吁市民疑中留情，多一点包容，让她有机会为市民做事，然而未有铁证显示郑有诚信问题，不代表市民一定愿意将疑点利益归于「被告」。包容需要信任，也必须有底线，违法行为不能包容，有违诚信亦不能接受。今次大宅僭建风波，郑若骅危机管理表现甚差，事件肯定影响公众观感，为她日后工作带来不少障碍。（完）

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