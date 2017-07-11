港报社评：无綫反手抽击，港台前路维艰--信报7月11日

无綫电视于六月三十日傍晚抽调香港电台节目《头条新闻》，改为播放国家主席习近平访港的新闻片段，招致港台不满及投诉，事件连日来引起热议，无綫和港台各执一词。立法会资讯科技及广播事务委员会昨日开会，有议员提出要求召开特别会议讨论，商务及经济发展局表示，通讯事务管理局正在处理相关投诉，现阶段在委员会讨论事件并不合适，待通讯局处理投诉完毕再公布结果。至于委员会针对召开特别会议的投票，十一票反对，七票赞成，零票弃权，建议被否决。

《头条新闻》播出时间被调动的原因，无綫的讲法是习近平首次以国家主席身份访港是重大新闻，若港台认为习主席向各界讲话全文不及《头条新闻》重要，乃罔顾事实，亦不是专业新闻或广播人应有的说话。他们的声明同时强调，无綫电视要播放港台节目，是由于当年港台没有自己的电视频道，此为历史遗留下来的安排，至今已不合时宜；自二○一四年港台开始数码地面电视广播，加上去年新增两条模拟电视频道，港台的覆盖率及渗透率已与无綫电视无异。因此，无綫认为港台已经没有需要、亦没有理由继续免费占用商营电视台播放时段。

《头条新闻》是港台制作的受欢迎节目之一，突然之间从黄金时段被抽调至没有太多观众的深夜播出，港台不满乃人之常情，何况无綫最初以「突发新闻」为由调动节目，而播出的却是延后半小时的「经整理片段」，难免让人猜测当中或涉及政治考虑，因为《头条新闻》以嬉笑怒骂讽刺时政见称，常备受争议，遂有电视台「自我审查」的质疑。

免费电视台必须定时定候播放港台节目，无綫的做法是否违反发牌条例，尚待通讯事务管理局调查，不过无綫施展一记「反手抽击」，认为港台已经拥有自己的电视频道，没有理由继续免费占用商营电视台播放时段，确实为港台出了一道充满挑战性的难题。亚视不获发牌之后，腾出的大气电波转交港台使用，理论上港台就是一间免费电视台，无綫希望「编辑自主」停播港台节目变得并非出师无名。事实上，无綫不久前已停播港台制作的《城市论坛》。

姑且撇开政治考虑不谈，无綫不愿意黄金时段免费让港台占用，在商言商无可厚非；商营电视台按照自己的既定方针行事，严格而言外人无权置喙。当然，无綫前年跟政府签署续牌的合约为期十二年，包括《头条新闻》在内的港台节目不可能说停播就停播，但相信类似的「节目调动」将会陆续有来。

经此一事，无綫不需要港台节目已是彰彰明甚，问题是港台节目需要无綫吗？《头条新闻》和其他节目在港台电视频道独家播出行不行？关键是收视率，现时的港台电视频道根本没有足够资源，无法填满二十四小时的大气电波，不得不重播一些陈年旧制作，所以观众可谓寥寥无几。林郑月娥甚至在今年三月竞选特首之时半开玩笑表示，港台电视频道「唔掂」，不断出「硬照」，令人感觉「落后」。换言之，港台节目十分需要无綫，否则不能维持较高的收视率。

港台电视频道要是自强不息，以丰富而优质的内容吸引观众，自然不愁收视率，亦毋须再依赖无綫，可是说易行难，前路举步维艰。昨日有消息指出，港台为了兼顾电视频道每日的新闻报道，虽然增聘人手，但不少是以自雇形式受聘的「服务提供者」，工作性质与正式员工差不多，却未能得享有薪年假及劳工保险等等雇员权益。之所以有此现象，让工会质疑涉压榨员工，原因离不开资源紧绌节省开支。

由此可见，港台目前的处境非常尴尬，怎样突破困局，视乎林郑如何展现管治新风格，也端赖港台上下发挥创意，庄敬自强。

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