港报社评：日松对华经济围堵，政军围堵难除--经济日报12月19日

日本首相安倍晋三据报将原为经贸围堵中国的印太战略，改为与中国一带一路结合。安倍基于现实需要放松对华经济围堵，军事政治围堵虽继续，惟中日各取所需，双方关系可望回暖。

日媒报道，安倍决定将印太战略与中国倡议的一带一路结合，作为中日合作的新基石。安倍摆出印太与一带一路共荣姿态，是要讨好中国，促成中国国家主席习近平访日。安倍对华态度逆转，底因有二。

其一，美国总统特朗普大搞美国优先主义，即使是缔结多年的经贸协议亦可推倒重来，任何国家不管是否盟友，只要想继续和美国贸易，都如与虎谋皮，被迫让步。相对之下，持续打开经贸门户的中国，其庞大市场变得更吸引，可补充与美经贸发展的不确定。

其二，特对华讲实利交换，在经贸上不是讲围堵，故他上台不久就退出旨在围堵中国的跨太平洋伙伴协议（TPP）。安倍自己牵头另搞跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP），惟没有美国参与与背书，太平洋国家是否愿意与日同坐经济围堵中国的船呢？以南韩极力争取与华贸易改善，答案已写在墙上。

日本经济虽有所改善，但所谓安倍经济学在缺乏结构性改革下，难言让日本摆脱迷失年代。安倍惟有向现实低头，改善中日经贸，并分享一带一路的经贸契机。

至于政治和军事围堵中国，相信日本不会放松。一来日本身不由己，外交与军事须紧靠美国大策略走，只要美国挥动指挥棒，日仍须当马前卒。二来日本是否甘愿放弃争亚太一哥地位？安倍致力修改和平宪法，建立军队，目的之一是抗衡中国崛起。

对此，北京自然心领神会，不会存在不实幻想。惟北京对安倍的姿态仍会审慎欢迎，毕竟北京现时需要的是较和平的外部环境，把握时间在经济改革上攻坚，令国力更上层楼，未来在外交上维护以至推动国家利益，才更有本钱。

中日各取所需，特朗普又在北韩问题上有求于北京，并未在亚太区内与北京多生事端，虽然特朗普在经贸上仍很可能向华开刀，但只要是经贸利益，北京可以有商有量。当然，地缘利益矛盾与历史纠结难解，关键是各方是否愿暂低调处理矛盾，让和谐气氛延续。此令中国的外交环境，或会从过去数年绷紧状况中，获得改善。

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