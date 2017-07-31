港报社评：旺角开设熟食墟市值得支持--信报7月31日

去年十一月政府主动提出建议，在旺角麦花臣球场设立农历新年熟食墟市，有人解读为防患于未然，避免再有市民以扞衞小贩为名，冲击执法人员而引发旺角骚乱之类的事件。姑勿论这猜度是否正确，设立墟市容许小贩摆卖不失为便民政策，可惜，该建议当时在油尖旺区议会以一票之差遭否决，反对理由是麦花臣球场开设墟市会制造噪音，也带来人群拥挤和交通阻塞等等问题，兼且影响附近小食店生意。

事隔大半年，再有油尖旺区议员提出今年圣诞节和明年农历新春期间在旺角开设墟市，交由政府部门研究，选址不是麦花臣球场，而是旺角天光墟 （界限街和大坑东街交界）。据说，这次建议得到建制派和民主派区议员支持，因为选址距离民居较远，成事机会相当高。

食环署的回应亦颇为积极，表示正评估选址，如建议获区议会支持，会尽量协助与相关部门联系。至于墟市档主能否明火煮食，署方指出，若使用明火加热食物，除潜在安全隐患，也会产生油烟问题，对邻近居民造成影响，政府仍然鼓励熟食墟市使用电力加热食物：「然而，在安全的前提下，视乎个别熟食墟市现场实际情况及相关部门所给予的意见，经营者在明火加热食物方面须遵从政府施加的安全要求及条件。」

旺角天光墟假如在圣诞节和农历新春期间开设熟食墟市，无疑是值得支持，此举既可满足民生需求，亦可纾缓政治上的纷争。

不管大家同意不同意前立法会议员、现已被取消资格的刘小丽的政治立场，她去年九月之所以能够在九龙西拿下三万八千票当选，很大程度得力于她曾经呼吁市民到旺角光顾小贩（她矢口否认鼓吹骚乱），当选之后亦加入立法会墟市事宜小组委员会，成为委员会主席推动墟市政策。换言之，小贩问题虽然是民生项目，但随时有可能转化为政治问题，毕竟食环署大力扫荡小贩很容易触发冲突和民怨，政府辟地为小贩提供营生的墟市，未尝不是化解怨气的其中一个方法。

即使撇开政治纷争不谈，旺角开设墟市只要规管有道，避免衍生交通阻塞和衞生忧虑，大时大节让人乘兴趁墟，何乐而不为？台湾的夜市蜚声国际，泰国的夜市远近驰名，南韩、日本和新加坡等等国家亦有类似的「扫街热点」，为什么偏偏香港容不得小贩摆摊？没错，旧式流动熟食小贩木头车确实存在一定风险，一旦「走鬼」险象环生，令人胆战心惊，然而开设墟市让小贩在既定范围内按照安全准则经营，相信问题不大。

政府多年来不鼓励低成本经营的小贩，一方面不再发牌，另一方面锐意取缔。至于高成本、高规格的美食车，今年二月开始推出先导计划，很不幸，这个从外国移植香港的概念，登场以来负面消息不绝如缕，有人尚未开档已打退堂鼓，有人慨叹生意与预期相差太远。美食车不是传统意义的小贩，卖的是比较高档的贵价货，而且必须在指定日期于指定地点经营，缺乏弹性的情况之下，生意颇难做。不过有一点可堪留意，今年端午节，十四架美食车同时齐集中环海滨参与龙舟嘉年华活动，各车顿然客似云来，当时的商务及经济发展局局长苏锦梁事后表示，参考这次经验，研究日后有否其他活动也可与美食车配合，既可推广活动，又有助吸引人流。

十四架美食车同时齐集显然产生协同效应，不妨称之为「墟市效应」，证明乘兴趁墟确是香港人喜爱的消费习惯。顺带一提，一年一度的书展吸引人山人海，何尝不也是「墟市效应」？

旺角辟出特定区域让小贩聚集摆卖，一来符合消费者趁墟心态，二来促进庶民经济，三来激活本土文化，甚至吸引游客，横看竖看都是值得支持的措施 。

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