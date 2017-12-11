港报社评：明知出问题照硬闯，新时代官僚主义更可怕--明报12月11日

北京近日粗暴驱赶「低端」人口离开，导致众多外来民工流离失所；而以天然气和电力取代燃煤供暖的政策，又由于工程延误等原因导致大范围居民要捱冻，这些决策失误，归纳起来大概就是官僚主义。新时代的官僚主义是一切唯上，就算明知道会出问题，还是硬闯到底，罔顾生灵涂炭，这比过去由于慵懒或者图乐的官僚更可怕，从目前的情况看，更大的问题是看不到问题有彻底解决的曙光。

北京过去对不符合居住条件的公寓房，不断有检查，也曾勒令改造，但由于情况普遍，以及未有造成即时的危险，官员也就睁一眼闭一眼，这也是官僚主义的表现之一。到上月18日大兴区发生大火，夺走19条人命，区政府立即行动，巡查全部有危险隐患的房子，并将里面的住客赶走。对于筛查危险隐患房子的措施，每一个政府都应该做，而且必须及时去做，但如何执行才是检查官僚主义的标准。

北京市目前人口超过2000万，市区不断扩大，城市病有增无减，本届政府提出要将并非首都功能疏解，这是值得肯定的措施，而事实上在闹市中的批发市场，不但对市容市貌有负面影响，最大的问题是引来不必要的交通严重挤塞，这是得不偿失的，应该取缔，问题还在于如何执行。

「低端人口」这个名词的来源是「低端行业的从业人员」，后来慵懒的官员和学者，不知对人的起码尊重，在大小文件和场合中都用了「低端人口」的简称。这些「低端人口」住在有安全隐患的房子，从事非首都功能而需要被淘汰的行业，他们在北京生存的空间本来就愈来愈小，现在政府用粗暴的手段把他们扫地出门，就是官僚主义的表现。

农村烧散煤是效率低下并且制造污染的重要因素，目前京津冀地区颁发政令，取缔这种在北方农村普遍采用的做法，对解决北京市的空气污染有很大的帮助，对减少全国碳排放量也有贡献，是政府应有之举。取而代之的是以天然气或电力供暖，既使用了清洁能源，还可以减少在运输煤的过程中造成的环境污染，虽然价格稍微昂贵，但衡量对环境的保护作用，还是值得去做的，问题还是在于如何执行。

北京市政府在驱赶「低端人口」的问题上背负一个不仁不义的骂名，是因为对这些本来就在社会底层艰难挣扎的人群，不理会驱赶他们会令他们在寒冬中颠沛流离；京津冀周边地区在推行煤改气或者煤改电的政策，从8月底发文到11月中开始供暖，短短不足3个月，在广袤的农村敷设天然气管道的工程跟不上，即使跟上但天然气供应可能会时断时续，造成村民捱冻，学生要晒太阳取暖，这就是典型的官僚主义表现。

官僚主义古今中外都有，中共执政以来，不时还高调提醒干部要注意避免，但经久不息自然有它的规律。传统上的官僚主义，原因是官员骄傲自满、孤陋寡闻、业务不精但又不做调查研究，盲目发号施令，这是官僚主义常态。观乎这次北京市驱赶「低端人口」和京津冀煤改气的做法，还透视出一些新的情况，简单归纳姑且称之为「新时代的官僚主义」。

煤改气（电）要在大范围铺开是一件巨大的工程，进度一旦赶不上在冬天来临之前完工，这个地区的官员本身也是受害者，他们的子女在学校也要捱冻，难道他们就不会感觉到有危机感吗？为什么这些官员就没有在政策制订的过程中发表意见呢？北京市驱赶「低端人口」，即使高层官员因为官僚主义作祟而未能估计到可能造成的巨大国际影响，下层官员肯定是充分知道后果的，为什么就没有人敢于对这个政策持异议呢？显然，这不是简单的官僚主义的问题，而是在决策过程中出了问题。

近年发生的很多事情，都是因为最高决策者一声令下，下级官员毫无提出意见的机会，明知道执行起来会出问题，要么是不敢提意见，要么是感觉到提了意见也没用。从网上流传大兴区官员在动员大会上的讲话，语气之重，态度之坚决，都予人一种霸道的气派，不但没有回旋的余地，任何不同意见都有可能被认为是不服从上级指示，甚至是政治上不够忠诚的表现，在这种情况之下，就会形成鸦雀无声的局面。

一个区的官员都这样发话，再上一级的市政府官员呢？再上一级的中央官员呢？很可能这种一言堂的风气是从上而下的，这才是问题危险之所在。目前驱赶「低端人口」和煤改气（电）的政策，在众多底层人民的怨声载道之中，马上收敛，口口声声以人民的利益为重，这种贼过兴兵的做法，是无补于事的，归根结柢是要从最上层改变作风开始，广纳民意，提倡给予下级官员说话和提意见的机会，才能改变新时代官僚主义的作风。中共十九大给民族复兴带来希望，给人民带来期盼，不能因为官僚主义作风，把十九大的以人民为中心的精神带来负面影响。

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