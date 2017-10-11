港报社评：曾健超处罚欠透明，未见理据难证秉公--明报10月11日

「七警案」当事人曾健超遭投诉违反社工专业操守，据了解，社会工作者注册局（下称注册局）最终决定书面警告曾健超，毋须停牌。由纪律聆讯委员会建议判罚停牌半年，到局方否决停牌建议，再到书面警告，事态峰回路转，原因何在，公众蒙在鼓里；上诉限期届满后，局方会否详细披露驳回停牌处分等等的理据，亦属疑问。「七警案」在社会划下深刻伤疤，各界高度关注七警和曾健超的处分是否合情合理，注册局如何惩处曾健超，早已并非单纯是「专业界内部事务」，处分过程欠缺透明度，难以证明秉公办理，注册局有责任详加说明服众。

《社会工作者注册条例》（下称《条例》）订明，注册社工若裁定犯下「任何可令社会工作者专业声誉受损的罪行」，即属违纪。去年曾健超一项袭警及两项拒捕罪名成立，今年撤回上诉申请，入狱服刑，意味法律诉讼告一段落，有业界人士根据《条例》向注册局投诉。今年5月，局方辖下纪律聆讯委员会判定，曾健超不涉专业失德，令社工专业声誉受损的投诉则成立，建议判罚停牌半年。可是之后注册局两次大会，对于如何处罚曾健超，迟迟未有定案。据了解，本周局方再度开会，最终在「内部分歧」之下通过书面警告了事。

整个纪律聆讯处分程序持续约半年，一直闭门进行，强调保密原则，没有透明度可言，除了与会人士会后披露的小量信息，外界无从得知葫芦里卖什么药，莫说处罚决定的详细理据，就连基本处罚内容也要等待3个月司法上诉期完结，才能正式公开。理论上，曾健超可以就处罚向法院提出上诉，其他人亦可以提出司法覆核，惟从注册局内部投诉机制而论，今次处罚可以理解为局方最终决定。

曾健超与七警案在社会引起广泛回响，书面警告处罚是否恰如其分，难免惹来议论。综合注册局会议后的消息，以及曾健超支持者的说法，主张「毋须停牌」观点大抵有三﹕一、曾健超虽然犯法违纪，惟行动是「争取公义」；二、曾健超干犯的定罪案件，不属注册局订明必须取消牌照的项目；三、事件关乎未来社工会否因为「政治原因」遭除牌，不能打开缺口。三个观点均值得商榷。

首先，社运人士刑期覆核案，上诉庭已就「违法达义」作出清晰批判。「公义」是政治主张，人人看法不尽相同，如果为了追求心目中的「公义」，可以使用任何手段，社会必然大乱。早前七警提出保释申请等候上诉，上诉庭认为七警没有推翻定罪的机会，惟同时亦批评曾健超泼液行为挑衅、傲慢和具攻击性，若说泼液是「争取公义」，未免匪夷所思。

其次，《条例》附表二列出一系列「令某人不能担任或不能继续担任注册社会工作者的罪行」，包括性侵、谋杀、严重伤人、虐儿等重罪，曾健超案不涉其中，可是《条例》也没有说明，「只有」违犯这些重罪才可判罚停牌。附件二所罗列的，应当理解为必须「永久停牌」或「永不录用」的重罪，不能跟判罚暂时停牌混为一谈。局方的社工注册申请文件，除了要求申请人提交基本个人资料，还有一项核心要求，就是要申请人提交法定声明，列明曾否被控、定罪及判监，说明社工专业相当重视社工是否有刑事案底，没理由突然「搬龙门」。

第三，社工不应因为「政治原因」遭除牌，惟亦不应因为「政治原因」获得网开一面，无论打开两者任何一个缺口，同样遗害深远。社工界有声音认为曾健超的个案较为特别，参与的事件与社工价值相符，最后却要承担刑罚，没有先例可援，注册局陷入政治两难，罚与不罚都会被不同政治阵营批评。有关说法存在不少谬误。向警泼液是挑衅行为，不是社工核心价值；个案特殊和政治困难均非关键，最重要是以理服人，秉公办理。就像法庭裁决一样，只要理据充分，虽千万人吾往矣；倘若自反而不缩，虽褐宽博，吾不惴焉？

注册局大会合共15人，7人属政府委任成员及社署代表，8人属业界代表，曾健超是其中之一。据了解曾健超在讨论违纪裁决期间一直避席，大会讨论惩罚一度胶着，原因是投票多次出现7比7的局面。由早前局方驳回停牌建议，到今次书面警告处罚，究竟裁决是讲道理讲凭据，还是委员们「屁股决定脑袋」，除非局方披露详情，否则外界无从判断，疑团亦无法消除。一个社会「礼崩乐坏」，就是不再讲道理和准则。曾健超个案真正特殊之处，是它早已不止是社工界内部事务，而是社会普遍关注的事件，关乎注册局公信力，局方应向社会说清楚裁决理据及前因后果，不应以「业界内部事务」作为挡箭牌。（完）

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