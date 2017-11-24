港报社评：有医院没有医生，硬件一流又如何--明报11月24日

审计署发现，北大屿山医院（下称「北屿医院」）投入服务4年，迄今仍有两成面积空置，部分专科服务迟迟仍未展开，医院近在咫尺，可是部分北大屿山居民仍然要长途跋涉，前往玛嘉烈医院求医，情况荒谬。本港公立医院人手短缺，医生不足，纵有一流硬件，也无法充分发挥服务市民，「北屿医院」的情况，只是一个具体反映，今年初投入服务的天水围医院会否步其后尘，令人忧虑。长远增加医护人员培训，短期引入更多合资格外地医生，实有迫切需要，业界不应囿于保护主义而阻挠。

2009年，政府斥资25亿元兴建「北屿医院」，第一期于4年后正式启用，除了急症及门诊，还有外科、妇科、骨科等专科。东涌居民望穿秋水，以为区内终于有较为全面的公营医疗服务，可惜「北屿医院」徒有优良硬件，却因为没有足够人手，未能充分发挥，部分服务不知何时才能启用。东涌居民慨叹「得物无所用」、「有医院等于没医院」，无奈心情可以理解。

审计署报告提到，「北屿医院」未充分使用大楼，住院服务亦不足，10项主要医疗设备，有7项使用量低于预期，使用率不足60%，部分医疗设备购入至今未曾使用；妇科及儿科服务比预期迟了3年，迄今仍未开展，区内千计妇孺要老远到玛嘉烈医院预约专科门诊。根据第一期发展计划，「北屿医院」原定2016年全面启用，提供180张病牀，可是现今仍有近八成病牀未启用，究竟「北屿医院」何时才能全面服务市民，仍是未知之数。

9年前，政府官员声言，「北屿医院」服务足以满足区内十多万人口需要，现在回看，予人观感是夸夸其谈，有心无力。政府为了配合大屿山长远发展，正积极筹备「北屿医院」第二期计划。本港医院不足，政府愿意投入更多资源增建医院，本是好事，然而当「北屿医院」第一期发展未能地尽其利、物尽其用，试问市民又怎能相信第二期不会重蹈覆辙。

「北屿医院」的问题，说到底是公院医护人手严重不足，医管局左支右绌，调配无从。审计署提到，「北屿医院」现有员工数目，仅及全面运作所需的61%。虽说新医院服务需要循序渐进扩展，然而一日不解决人手短缺，都难以好好服务市民。

医管局长期受人手荒困扰，「北屿医院」未能高效运作，只是一个具体写照，天水围医院情况同样糟糕。天水围医院今年初启用，惟因人手不足，目前只能提供8小时急症室服务。「北屿医院」投入服务一年后开展24小时急症，可是天水围医院随时要等到2019年初，才能提供相关服务。屯门医院作为新界西龙头医院，诊治病人众多，早已自顾不暇，政府寄望天水围医院各项服务陆续启用后，成为区内主要公营医疗机构，减少跨区求诊，纾减屯门医院压力，可是「北屿医院」的经验，令人担心政府这个如意算盘，何时才能打响。

本港医生与人口比例，与其他发达地区相比，可说低得可怜，每1000人只有1.7名医生，相比之下，澳洲是4.0、美国是3.3、英国是3.7、日本是2.3，公院情况尤其严峻，由于工作压力大，加上私营市场「钱途光明」，公院医生流失严重。政府估计，2030年全港将欠缺逾千医生。

公院医护人手短缺，原因不一而足。十多年前政府因为财赤压力大削医管局开支，又错估医护人力供求需要，大减医科学位，大批医科生毕业后未获聘用，到后来发现医护人手不足，才亡羊补牢，政策短视摇摆，难辞其咎，然而医生业界倾向保护主义，反对增加引入海外合资格医生，亦导致问题短期无法纾缓。

医生团体坚称本港并非医生不足，只是公私营医疗系统失衡，公院医生太少病人太多。诚然，目前私院专科医生相对人口的比例，远比公院专科医生为高，政府有必要加强公私营医疗机构合作，可是除了专科医生，本港普通科医生同样缺乏。医生业界强调专业自主，同时亦应以市民整体利益为依归。回归后，医生业界不再承认英联邦国家医生的执业资格，执业试过关者20年间显著减少，保护主义倾向并不健康。

增加引入合资格海外医生，不仅可以纾缓人手荒，也可缩短目前医生的超长工时，提升服务质素，对医生和病人都是好事。医生团体声称，本港医生与人口比例「看似严重」，惟与2002年相比，「今天医生比例已高了」。有关说法匪夷所思，实际是拿最差的数字来做比较，试图「印证」现在情况未算最坏，可是社会大众期望的，是合理和高质素医疗服务，没理由强迫市民忍受现时医生不足严重影响服务的情况。业界应该以社会利益为重，放下保护主义心态。

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