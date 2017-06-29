港报社评：有生之年何等豪言，海啸遗祸央行难解--信报6月29日

美国联邦储备局主席耶伦周二出席伦敦「全球经济事务」座谈会，由于联储局刚在本月中作出今年第二次加息行动，市场盼望从她的讲话中探索美国利率去向，结果却不得要领，耶伦只重申循序渐进加息恰当、缩减资产负债表按部就班，对美国经济状况及货币政策整体着墨不深。

耶伦「口密」，但金融市场在她发言期间仍出现了一些微妙变化。联储局月中加息后，美国十年期国债孳息持续于低位徘徊，反映市场并不认同联储局对经济和通胀前景的评估。然而，在耶伦出席伦敦座谈会同一天，欧洲央行行长德拉吉唱好欧罗区经济，市场焦点迅速由美国转向欧洲，密切注视德拉吉是否为欧央行收紧银根铺路。

德拉吉虽明言暂时无意改变宽松货币政策，但强调欧罗区复苏势头转强且更全面，又指拖低通胀的因素多属暂时性，通缩忧虑甚至已不复存在，对欧洲经济态度之正面乃近期罕见。

与美国债市和利率期货市场对联储局能否于年内加足三次息大有保留不同，投资者对德拉吉「放风」逐步收回量化宽松等刺激经济措施宁信其有，欧罗兑美元滙价应声突破一点一三水平，创九个月新高。更值得注意的是，德国债息在德拉吉发言后大幅抽升，影响扩散至大西洋彼岸，带动持续「寻底」的美国十年期国债孳息显着反弹，重上二厘二水平。

从德拉吉和耶伦于公开讲话中对欧美经济的判断来看，两位央行首脑皆不以通胀近期偏软为忧，联储局继续沿着利率及资产负债表「正常化」之路前进，而欧洲央行则极有可能快至明年便踏出收紧货币政策的第一步。问题是，央行决策并非由一个人敲定，从联储局多位重量级人物最近的发言可见，支持渐进加息与主张谋定而后动两大阵营各说各话，反映决策层对收紧银根步伐缺乏共识，引来不少债市「赌徒」押注联储局加错息，最终得为高估通胀及把美国经济引向衰退承担后果。

「鹰」、「鸽」势均力敌并不独见于联储局，英伦银行货币政策委员会本月议息，会后虽决定维持利率于零点二五厘不变，惟八名成员中多达三人投票支持加息，围绕货币政策是否过松的争议异常激烈。

耶伦周二于伦敦讲话中以银行在压力测试过关、金融体系安全度大大提高为基础，扬言「有生之年都不会重演类似二○○八年金融海啸的危机」。我们认为，联储局主席在抛下豪言的同时，应听听同为女将的英伦银行货币政策委员会成员福布斯（Kristin Forbes）于其离职演说中的肺腑之言。

也许是行将卸任的关系，福布斯在临别演讲中畅所欲言，当中最值得深思的是，她被问及金融海啸距今九年，环球经济稳步复苏，何以各国利率仍普遍处于接近零水平，彷佛世界经济从未脱离险境？作为英伦银行主要决策者之一，福布斯不忘为利率长期处于低无可低水平「解画」，比如央行每次有意收回刺激政策，总会出现一些无法预见的风险，记忆犹新的便有油价暴泻、欧债危机，以至英国脱欧、特朗普爆冷当选美国总统等。决策者在权衡轻重后，大都不敢冒险收紧银根。

在英伦银行决策大员中，福布斯被视为「鹰派」，且认为英国比美国更有条件加息。既然是离职演说，福布斯自然不会只着眼于替同侪辩护。有趣的是，她透过两位联储局前主席伏尔克和格林斯平的比较，指格老若非那么在意「政治受欢迎程度」（political popularity），说不定在处理最终引发环球金融危机的种种隐患时会更主动积极。反观他的前任伏尔克，却敢于作出政治和民生上吃力不讨好的决定，为降服通胀大手加息。

我们认为，福布斯对格老的批评不无道理，但伏尔克接掌联储局时，美国通胀率处于双位数，美元滙价江河日下，经济则半死不活，联储局连番加息虽是艰难决定，惟舍此之外，伏尔克不见得有太多选择。

再看今天，在资金泛滥推动下，环球股市、楼价早已攀至以历史眼光看殊不合理的水平，通胀却依然似有还无。由于可以把问题留给后来者，任期有限的央行决策者是不会轻易主动戳破资产泡沫的。但愿真的如耶伦所言，金融海啸不会在她有生之年重演 。（完）

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