港报社评：机场三跑当务之急，消除空域重叠疑虑--信报1月3日

近年但凡涉及大规模基建工程，总会掀起各式各样的争议。昨日就有传媒报道，港珠澳大桥香港段人工岛出现巨型钢圆筒不正常沉降，恐怕十多年后「压断」屯门至赤鱲角连接路隧道。路政署一方面否认沉降情况不正常，另一方面澄清，钢圆筒是海堤及填海施工阶段的临时结构，工程完成后，钢圆筒会随时间自然侵蚀消失，企图藉此释疑。

关于基建工程的诸多争拗，当然还有广深港高铁西九龙站「一地两检」的安排，而且招致大律师公会发声明质疑全国人大常委会决定，惹来特首林郑月娥反指法律界抱持「精英心态」和「双重标准」，旁及大律师公会本身改选主席的角力，寻求连任的林定国与挑战者戴启思就此问题展开唇枪舌剑。

香港的基建工程涵盖海陆空，争议声音少不免「冲上云霄」。天文台前台长林超英一直反对赤鱲角机场兴建第三条跑道，认为花费逾一千四百亿元得物无所用，他昨日撰文举出一个颇为令人忍俊不禁的比喻，解说其质疑的理据，林氏寓言名为「三个尿兜的故事」。

「话说某食肆的厕所本来有两个尿兜……生意好了，两个尿兜应付不了每日的人流……于是决定在附近增设一个尿兜……谁知钱花了，第三个尿兜建成后，主人发觉男厕排队的人龙依然一样长……」增设的第三个尿兜，简称三兜，实际上没有额外功能的原因在于「空域重叠」，原本只可以容纳两个人的一兜和二兜之间，根本容纳不了第三个人，三兜乃骗钱的大白象；类似窘境跟简称「三跑」的机场工程差不多，因为新增跑道所需的空域与邻近的深圳机场重叠。林超英说道：「冇路走，是空间几何的硬问题，人大都解决不了！」

林超英的讲法的确妙趣横生，不过我们认为有一点值得认真地讨论一下，「三个尿兜」的概念是长和阔的「二维空间」，飞机升降用的则是长、阔和高的「三维空间」，增设「三跑」的机场能不能透过上下左右的调节来解决空间几何的硬问题？民航处和机管局的专家们最好也能够生动活泼地阐述清楚，让大家明白兴建「三跑」的可行性，假如可以具体地介绍香港和深圳如何合作，释疑力量自然更强。

去年五月，民航处处长李天柱在深圳与中国民用航空局空中交通管理局局长车进军举行会议，签订联合公报，表明支持珠三角地区航行导航和空域持续发展，为未来区内航空交通服务和空域发展奠定方向。双方同意按照国家第十三个五年规划提出发展世界级珠三角机场群的目标，全力协助推行区内五大主要机场的扩展计划，包括循序渐进令香港三跑道系统达到每小时处理一百零二班航机的长远目标。

香港和深圳加强协同效应，彼此善用空域是解决问题的不二法门，要是内地对于放宽空域寸步不让，「三跑」也许真的像三兜那样贻笑大方。

香港机场现存两条跑道已经接近饱和，「三跑」即使并非得物无所用，最快也要在二○二三年才竣工，未来几年怎样应付频繁的航班升降？李天柱接受传媒访问时透露，民航处正考虑改进衞星导航技术，利用跑道、空管和不同航班的编配组合，提升机场容量。李天柱又指出，民航处探讨试行「欧洲对尾流紊流类型重新分类计划」，即是在安全情况下缩短航机间距，另外鼓励航空公司在深夜时段使用低噪音的航机。

跑道也好，尿兜也好，不够用就要想办法「急民之所急」，但切忌头脑发热「急就章」。「三跑」理论上可以增加额外功能，「当务之急」是与深圳取得共识和衷诚合作，消除空域重叠疑虑，否则争议没完没了。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘