港报社评：权力改组优者上，反腐须凭制度化--信报10月26日

优者上，庸者下，劣者汰，这是今年一月中共第十八届中央纪委七中全会之上，总书记习近平所说的用人准则。大半年过去了，中共最高权力改组的十九届一中全会昨日举行，新一届政治局和常委会产生，能否体现这种用人准则，相信是未来五年全球关注的问题。

十九大既然已把「习近平新时代中国特色社会主义思想」写入党章，尊崇程度媲美毛泽东和邓小平，意味着要从「毛泽东建国」和「邓小平富国」的基础之上，进一步达成「习近平强国」的目标，那么以习近平为核心的执政团队如何择优汰劣，将是成败关键。

若说优者上，那么政治局常委榜上有名的七位皆是优者，他们分别是习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际和韩正，除了习近平与李克强是留任之外，另外五位都是常委的新脸孔，优者上的格局可谓大洗牌。

谈到劣者汰，最瞩目的例子是重庆前市委书记孙政才，这位一度被外界视为接班热门人选的「储君」，今年七月落马，十九大前被开除党籍及开除公职，官媒透露的罪状包括丧失政治立场、乱搞权色交易、泄露组织秘密，以及庸懒无为等等，不久前甚至传出「阴谋篡党夺权」的讲法。

至于谁是庸者下，答案见仁见智，不过有一点必须注意，中纪委书记王岐山退出中央领导层，不在权力改组的名单之中，绝对不是庸者下的例子，他只是敌不过岁月催人的自然定律，已届六十九岁，按照中共「七上八下」的政治规矩，不得不卸位交棒。亦即是说，王岐山作为党内反贪防腐急先锋，完成历史任务，现在是「正常退休」。

王岐山退下火线，接棒者是中央书记处书记、中央组织部部长赵乐际，他为什么得以成为优者上的其中一员？据说他的优点是没有复杂的山头门派背景，熟悉中共的组织和吏治状况，查人办案灵活高效，被外界认为是一位「铁面御史」。

回顾过去五年，王岐山「打虎拍蝇」雷厉风行，堪称贪官污吏的鬼见愁，大老虎如周永康、令计划、徐才厚和郭伯雄等等相继下台，可是王岐山留下来的仍然有两大问题，其一是官场腐败盘根错节，接棒者必须再花一番苦功斩草除根，其二是中纪委毕竟是「治党部门」，职能是维护党纪，查处党员违纪行为当然出师有名，但要对付党外的民营企业，难免名不正则言不顺。因此，在习近平倡导的「依法治国」原则之下，赵乐际的使命是将反贪防腐制度化。

关于反贪防腐制度化，可以看出习近平确有强烈意图，首先他宣布明年成立国家监察委员会，这被理解为「中国版廉政公署」，职权范围覆盖所有公职人员和民营企业，不再限于党员，另外制定国家监察法，赋予监察委员会权力，以「留置」取代「双规」。双规的意思是在规定时间和规定地点交代问题，此乃中纪委用来查处党员的措施，严格而言属于「家法伺候」，若用于非党员身上并不妥当，改为国家监察委员会施行「留置」的话，可望摆脱不依法办事之讥。

设立国家监察委员会，为的是把运动式反腐转为制度化反腐，而反腐的成败又直接联系到党国存亡（习近平多次警告，纵容贪腐必亡党亡国），接替王岐山的赵乐际任重道远。

「中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。中国共产党是世界上最大的政党，大就要有大的样子……我们将继续清除一切侵蚀党的健康肌体的病毒，大力营造风清气正的政治生态，以全党的强大正能量在全社会凝聚起推动中国发展进步的磅礴力量。」此乃习近平的豪言壮语，如今中央领导层已成形，优者上的人事格局奠定，且看制度化反腐怎样肃清庸劣之徒，使之落实最大政党「要有大的样子」。

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