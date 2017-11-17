港报社评：李飞设下考卷，林郑小心作答--信报11月17日

全国人大常委会基本法委员会主任李飞来港出席研讨会主讲时表示，特区成立二十年以来，至今仍未全面落实《基本法》第二十三条立法，法律缺位所带来的不良影响已有目共睹。何谓不良影响？显然指的是一小撮天真港人鼓吹独立，企图分裂国家，却未有足以阻遏的法例应对，使港独分子肆无忌惮。

人尽皆知，为二十三条立法扞衞国家主权完整乃香港的宪制责任，问题并非要不要立法，而是何时立法，以及怎样立法。李飞如今点出这个存在了二十年的法律缺位，于是不少人应声附和，例如曾任保安局局长的立法会议员叶刘淑仪认为，立法愈快愈好，这是向国家和香港的一个交代。此话出自叶刘口中，自然令人回想到二○○三年，当时的董建华政府尝试立法而触礁，主责其事的叶刘随后辞职负笈海外学府深造去也。换言之，法律缺位不是不想填补，可惜难度极大。

十四年前立法不成，十四年后的今时今日，莫非已具备水到渠成的条件？站在中央政府的角度来说，实在再没有什么值得顾忌，「十九大」之后，中共总书记习近平大权在握，综合国力更上一层楼，「中国梦」进化为「强国梦」，而且「一国两制」对台湾失去示范作用，那么直接要求香港为二十三条立法乃理所当然之事，毕竟此事牵涉国家安全的大是大非，地方政府照办乃责无旁贷。

必须注意的是，李飞在港将习近平宣示的「全面管治权」十分清晰地勾勒出来。他说道，国家宪法是香港《基本法》的根和源，没有国家的宪法，就没有香港《基本法》；没有《基本法》，就没有香港特区及「一国两制」。李飞指出，香港特区是中国的一个地方行政区域，不是独立或半独立于国家的政治实体，中央对香港特区实施由上而下的宪制性管治，香港是统一的国家治理体系的一部分，受中央领导和监督，中央对香港有全面管治权。他甚至讲到，中央政府将会与本地政权机关一道共同对香港管治，有些重要事务，要中央直接管理，更多的本地事务，会由中央授予香港管理。

中央由上而下管治，特区焉能拒绝由下而上奉命？既然中央无所顾忌，那么剩下来就看本地立法如何进行。毫无疑问，这是特首林郑月娥必须小心作答的考卷，而且试题十分艰深，因为牵涉到政改，按照民主派的诉求，不重启政改达致普选的话，休想为二十三条立法。

林郑的《施政报告》提到，二十三条立法的前提是「创造有利立法的社会环境」，至于普选，首先要「营造有利推动政改的社会氛围」。左一句社会环境，右一句社会氛围，无非以时间换取空间，务求暂时搁置争议，尽量搞好民生项目再说。

缓兵之计不是不可取，但总不能拖到天荒地老，所以我们认为，林郑不妨稍为主动一点，适当地诱导社会环境和社会氛围往全民共议的方向发展。譬如说，由立法会前主席曾钰成担任召集人的智库「香港愿景」曾经提出建议，以「先易后难」的方式处理二十三条，首阶段先整合现有法例，在《刑事罪行条例》内涉及叛国和煽动叛乱的条例中，删去「联合王国」、「英国属土」等殖民地字眼，并将「女皇陛下」改为「中华人民共和国中央人民政府」，清晰定义分裂国家等等罪名；第二阶段才处理包括窃取国家机密，以及禁止香港政治组织与外国政治组织建立联系之类的行为。该等建议不一定照单全收，但「先易后难」的概念大可借来一用。

同样的概念适用于政改，如今连昔日坚决反对「八三一」框架的学生领袖周永康也有新思维，愿意考虑普选的「中途方案」，例如功能组别民主化和改革特首选举提名委员会，林郑何不广开言路共议一番？

李飞设下的考卷虽然难答，但年年考第一的林郑绝对不该交白卷。（完）

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