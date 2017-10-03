港报社评：构建智慧银行，不再做大乡里--明报10月3日

科技正在改变世界，与切身生活息息相关。金融科技迄今所见限于方便消费，惟其影响必然牵动营商生态，若任何经济体未能与时并进，最坏情况会被淘汰。近日，金管局以「事在必行」，提出7项新政谘询业界，推动构建智慧银行，包括虚拟银行发牌和为快速支付系统拆墙松绑等，此乃「刻不容缓」之举，因为香港必须追赶先进金融科技，强化竞争力，避免出现经济支柱金融业受到冲击、落后于如新加坡等主要竞争对手等情况。

8月间，新加坡总理李显龙发表国庆演说时，向全体国民表示星洲在电子支付方面，落后于中国，他表示新加坡要迎头赶上，矢言半年内推出统一QR Code支付，方便小商户实现无现金交易。近年，内地发展了一套电子支付系统，个别民衆毋须随身携带现金，只要一部智能电话，日常生活支应以至穿州过省旅游公干，都可以搞定。不少港人在内地，也感受到快速支付系统折射出来的「先进与落后」对比，纷纷以大乡里自嘲一番。李显龙不讳言新加坡的电子支付落后，并提出发展4项科技计划的「智慧国愿景」，反映这个国家面对竞争的敏感与果断。

内地电子支付系统是跨越式发展，对实体金融业构成的影响程度，尚待观察，惟其牵动愈益深化，已可预见。香港要搭上新一波中国经济发展列车，须就机制、平台、操作与内地对接。事实上，单就旅游而言，全球30多个国家地区，为了方便大陆旅客消费购物，已经与内地快速支付系统联网，此举可减低交易成本，提供较高折扣，并办理即时退税，起到驱动大陆旅客买、买、买，消费更多的作用。

中国经济体量愈来愈庞大，对全球经济格局之影响，愈趋明显而深远，因此内地经济环节变动，香港须重视面对，及时调整，以免出现自我边缘化效果。去周五，金管局提出打造智慧银行，是对有关变化的回应，虽然稍为迟了一点，总算有意识地追赶了，况且，主要竞争对手新加坡亦整装待发。

金管局提出谘询7个项目，都是构建智慧银行之要件，惟涉及机制改动和新平台，必然触及既有利益，不宜寄望业界自愿让利，需要公权力适当而有力介入，才有机会促成改变，达至多赢。以快速支付系统为例，制订统一支付标准二维码（QR Code），并非难事，难就难在如何促使坐拥大量数据的企业如银行等，愿意让第三方服务供应商可取得其客户的资料数据。目前，本港有16个移动支付牌照，其业务在本地整体支付所占比例只有约5％，主要原因是银行、交通工具等企业，都不肯开放资料数据，致使支付渠道和场景有限，难以做大做强。

快速支付系统涉及私隐风险，以一部手机走天下，个人消费纪录、身在何方等资料，会成为大数据一部分，若为别有用心者取得，会否衍生不当甚至不法情事，损害消费者权益，并非杞人忧天，是完全有可能发生的事。因此，金管局以至政府在促使数据互通的同时，须有机制有效监管，使消费者相关资料得到足够保护，不会被滥用。快速交易系统在交易成本和效率方面，无可否认有明显优势，而科技世界不等人，对于私隐安全，是否须有新标准、新尺度，或许也是需要重新思考的时候。

金管局构思的虚拟银行，除了没有实体银行，其功能与银行基本相同，主要透过互联网或电子渠道提供服务包括开户、存款、贷款、买卖投资产品等，故此监管十分重要；另外，不法分子利用银行系统「洗黑钱」，是监管机构重点工作之一，虚拟银行须应对这方面风险，勿为不法分子开方便之门。

本港在电子支付原本领先，「八达通」一度为其他国家地区争相仿效，可惜故步自封、停滞不前，已经沦为落后系统。今时今日，互联网串起了一个无远弗届的世界，内地快速支付系统完美地弯道超车，使消费行为起了翻天覆地变化，对商业生态之牵动，也将逐渐呈现出来。这是香港绕不过的门槛，新加坡面对同样情况，8月时，李显龙声言以6个月时间，整合当地百家争鸣的支付系统，推出统一的QR Code扫描支付，两个月过去了，以星洲政府之强势，如期达标机会很大；金管局计划本港的快速支付系统，明年9月推出，看来新加坡又跑在前面，期望金管局快马加鞭，尽量缩短筹划时间，使香港人早一些与大乡里告别。（完）

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