港报社评：林子健遇袭奇案，行凶者或工心计--信报8月14日

民主党成员林子健上周五召开记者会，声称在旺角和油麻地一带街头被掳走、迷晕、禁锢和殴打，并且在其左右大腿钉上「十字架」形状的二十一口钉书钉，用意是警告他不要把球星美斯的签名照片送给诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀刘霞。如果案情属实，的确是非常严重的罪行，加上事主怀疑行凶者是与内地有关的「强力部门」，此事更添敏感的政治色彩。然而，事发至今尚有太多谜团未解，连行凶动机亦摸不着头脑，暂时而言只能说是一宗莫名其妙的奇案。曾经跟林子健份属党友的劳工及福利局局长罗致光说得对，相信香港人都很想知道事实真相如何，期望警方查个水落石出。

迄昨为止，警方没办法查出什么蛛丝马迹。保安局局长李家超表示，西九龙重案组正循两方面调查，包括林子健报称被带走、非法禁锢、受到伤害和恐吓的情况，以及犯案者的身份及背景，警方做了大量调查工作，包括翻查闭路电视片段，却未有显示当事人声称被带走的经过。李家超又说，同意警务处处长卢伟聪的呼吁，市民受袭后应第一时间报案，因为有助于蒐证和追捕疑犯，遇袭者亦可及时得到治疗。

这宗奇案令人费解之处包括林子健没有即时报案，他忆述遭禁锢虐打后被遗弃于西贡某个沙滩，醒来即搭的士返回马鞍山住所，在快餐店买鱼柳包吃，然后是清洗事发之时所穿的衣物，在钉书钉尚未拔出的情况下洗澡，睡到翌日才跟党友一起与传媒会晤，报案再入医院治伤是记者会召开之后的事。如此不按常理回应严重罪行的一连串动作，连民主党创党主席李柱铭亦禁不住形容为「愚蠢」，因为洗衫和洗澡的客观效果与毁灭证据没有分别，肯定不利警方调查缉凶。

即使撇开洗衫和洗澡的突兀行为不论，此案之奇还在于动机方面难以合理揣摩。行凶者据说是要警告林子健不要将美斯签名照片送给刘霞，问题是，根本没有人知道刘霞身处何方，怎样送？就算知道刘霞下落，送上签名照片乃微不足道的小事而已，何须劳师动众以酷刑阻吓之？尤其不合逻辑的是，美斯签名照片仍在林子健手上，没有被行凶者夺去，岂不是「捉到鹿唔识脱角」？

受到坊间种种质疑，林子健坚称不是自编自导自演，昨日甚至坦言：「我绝对唔系英雄，我系一个好怕死嘅人。」日后将「收声」和淡出政治圈子。

虽说疑点重重，但不代表林子健的遭遇是假的，毕竟经历过铜锣湾书店事件之后，「跨境执法」或者说「跨境犯法」对于香港人而言已成为挥之不去的梦魇，忧虑再荒诞的情节也有机会上演。若从另一个角度去假设，是不是有人故意用夸张的手法来达到「请君入瓮」的目的？幕后黑手未必就是「强力部门」，但他们可能是企图透过貌似「无厘头」的动作来打击民主党的信誉。

且看那些「十字架」形状的二十一口钉书钉，既没杀伤力，又足以产生十分明显的伤痕，彷佛刻意留下罪证，让受害者用来公开鸣冤一样，但与此同时，这些伤口充满滑稽况味，当事人的一面之词未必令人有坚信不疑的感觉。也许，幕后黑手的如意算盘就是要林子健及其民主党党友陷入无法自圆其说的窘境，遂有「苦肉计」博同情之讥。

面对这一宗奇案，有人觉得好笑，有人觉得可恨，然而不管怎样，只要林子健的遭遇是千真万确的话，幕后黑手必须绳之于法，哪怕他们是纯粹的「无厘头」还是高明的「工心计」。至于日后假如再有不幸的受害者，亦该汲取教训，必须第一时间报警，切勿做出变相协助犯案者毁灭证据的愚行。（完）

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