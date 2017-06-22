港报社评：林郑实干团队，减内耗拼经济--经济日报6月22日

候任特首林郑月娥公布管治团队，大部分是现届官员或政务官晋身。以政务官才能，守成绝无问题，惟香港除政治需休养生息，更需经济开拓，故公众期望新政府能适度有为。

新班子名单，早已经多个消息人士放风，故已在意料之内；惟与林郑当选时表示，会从不同渠道寻找合适管治团队人选，并承诺财金班子会「引入好多新血」，则明显有落差。

财金班子固没大换班，在3司13局，除了劳工及福利局局长罗致光是唯一外来新血，3位司长留任，其余局长不是留任，就是从政务官中擢升或调任，跟外界期待引入新血、新思维、新观点亦有差别。底因相信是政治氛围令厨房太热，有能力又愿意加入政府，且林郑与中央都同意的人选实在不多，林郑最终惟有重用政务官。

但这并非坏事，正如林郑所说，这些司局长是实干型，埋位可马上做事，毋须磨合期，因政务官娴熟政府制度、惯于遵从程序公义，在推动公务员落实政策上可望更加有效率，而且较易获得市民信任。政务司司长张建宗更在回应外界指他们只是「二流」时，强调他们是跟立法会「互动交流、容易交流」的「易流」团队。

事实上，经历过去几年折腾，市民期待新政府能减少社会纷争，不要主动挑起矛盾，在政治上可和解的尽量和解，做到和而不同。政务官大多是实干型，林郑应好好把握这个优势，将全副心思都放在改善民生经济，避免引发社会强烈争议，政治上尽量休养生息。

但在经济上，新政府必须适度有为，一来是高楼价令上车愈来愈难，民怨日积，且楼泡严重，不幸爆破将威胁经济与社会稳定。何况美国持续加息和即将缩减资产负债表，或令楼市泡沫在林郑任内爆破，故如何尽快缓遏楼价拆弹，已是林郑团队首要任务。

此外，大湾区和一带一路是中央力推国策，香港既需把握好机遇，为正减速的经济引擎增加新动力，政府更要让市民能分享到经济成果，并设法藉机提高社会流动性，避免资源被挤压及贫富悬殊加剧。

政治上休兵，经济上开拓，正是市民对林郑团队的适度有为期望。但香港政情复杂，新政府宜先在一些关键而争议较少的范畴做出一定成绩，争取公众信任，有利未来施政。（完）

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