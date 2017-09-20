港报社评：林郑展现新思维，过渡房换时间--经济日报9月20日

港府昨宣布推出社会房屋共享计划，媒体则盛传政府亦正研究兴建货柜屋邨作过渡房。觅地建屋远水难救近火，香港正需当局以新思维缓减基层立锥之困，以换取时间纾解楼荒。

社会房屋共享计划是由社联主办兼担任中介人，负责筹募、承租和翻新500个旧楼空置单位，再平租予正在轮候公屋、又住在不适当住房的低收入人士，为期3年。目前除了小业主外，至少3家地产发展商响应。

与此同时，有报道指运房局正伙拍房协和一些社福机构，研究效法荷兰的做法，利用一些弃置旧货柜，在市区一些闲置土地上兴建10层高货柜屋邨，目的亦同样是让轮候公屋的基层，在苦候上楼时有较平租的栖身之所。有关构思可能在特首林郑月娥下月发表首份施政报告时提出。

从港府推房屋共享计划，到传出研究货柜屋邨，都反映林郑敢于以较灵活的新思维，来看待当前最迫切的房屋问题，个中底因有二。

首先，这反映觅地困难，难以短时间找到更多地兴建公屋。港府在《香港2030+》报告中指出，未来30年需要4,800公顷土地，但迄今仍欠1,200公顷。即使上届政府积极觅地，但在10年建屋计划中，尚欠4.4万伙公营房屋土地，而轮候公屋的多达逾27万人，上楼时间至少要4.6年。

更重要是目前约有20万名基层居住在劏房，而大部分劏房都不符合建筑和消防条例，以致曾多次发生夺命大火或塌露台事件，凸显劏房存在高危隐患，成为都市潜藏炸弹。可是政府却无法即时拆弹，因无法短时间为这一大群劏房户提供另类居所。

正因为劏房难以取缔，林郑惟有以灵活新思维来处理。不管是房屋共享，还是传闻中的货柜屋邨，方向都是好的，因为这不会影响到基层的公屋轮候情况，又可以在最短时间内，以最低廉成本提供过渡房。低收入人士以较平的租金，租住到面积较大的临时房屋，等候上楼，令他们不致被高昂租金过度挤压，能多一点金钱应付艰难生计，包括可略纾孩童学习与生活的困乏。

长远与根本而言，解困之道当然尽快拓地尤其落实大型填海，但在觅地与房屋落成之间的不短时年，正正需要像房屋共享和货柜屋邨般的新思维、新尝试，个中恐难免有折腾甚至挫折，但这是真正有为政府所责无旁贷的。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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