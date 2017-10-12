港报社评：林郑强政谋励治，执行力最关键--经济日报10月12日

特首林郑月娥昨发表首份施政报告，在各方面都提出具体措施，凸显务实和决断作风。公众期望新政府能具执行力，扭转久困香港的楼价，及经济转型迟滞问题。

林郑在施政报告中没提出非常具体的宏大远景，应是出于现实掣肘，一来政府缺地作长远规划，二来本港难像新加坡实行工业政策，也无法像内地那样规划经济。

不过，她在很多方面都有着墨，政府不再议而不决，而是敢于决断，提出具体措施以至新猷，并将政治争议暂搁，集中精力大搞经济民生事务，尤其回应当前最迫切的房屋和经济转型问题，凸显务实新风。

楼困是市民最关切议题。林郑提出资助房屋以置业为主导，包括大增绿置居，让公屋富户上车并腾出单位予轮候公屋人士；新设首置上车盘，协助从未置业的中产上车等，建立由绿置居、白居二、居屋到首置，最后驳上私楼的新置业阶梯。

经济转型上，过去几届政府都试图发展创科作新引擎，但成效不彰。林郑提出一系列推动创科的具体措施，如以进取的扣税等鼓励企业投资科研，更订立5年后本地研发总开支相对GDP比率翻倍至1.5%的目标。

林郑明确彰示施政意志，在各方面尤其上述两大议题，提出新方向和具体措施，惟新政能否收效，关键在执行力。新置业阶梯能否有力纾减楼困，终要视乎土地供应专责小组检讨报告出台后，政府能否平衡社会不同利益，落实建议并大举拓地，为绿置居与首置提供土地资源。

推动创科上，林郑明白不能单靠创科局，因涉及税务、土地、交通、采购等方方面面，遂设立并亲率跨部门的创新及科技督导委员会，以减部门山头主义的妨碍。但更大问题是推动创科难免触动社会上既得利益，引起业界反弹，在议会内外反对，林郑能否有足够手腕与能量摆平？林郑是否能有效运用财税等杠杆，推动商界扭转不愿冒创科长期风险的习惯？

林郑的施政报告，为香港郁滞局面打开了一扇门，若能有力落实各方面政策与措施，本港未来的情况有望得到改善，让市民在安居上增加指望、在经济转型与发展上多分享成果、提升社会的流动性，矛盾撕裂亦可望因而缓和。（完）

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