港报社评：林郑房策概念有待深思熟虑--信报11月1日

特首林郑月娥上星期接受报章访问时声称，八十万出租公屋单位已经足够基层家庭所需，日后倾向将新建公屋转作出售的「绿置居」，重建置业阶梯。相关说法连日受到舆论猛烈抨击，不同党派的立法会议员纷纷质疑这种「封顶论」于理不合，数字欠根据，普遍认为特首思维与现实相悖，因为现存七十六万公屋户，若再兴建四万个单位即叫停，肯定无法满足轮候册上接近二十八万宗申请，有「逼市民置业」之嫌，此事触发多个团体游行抗议，主要口号就是「反对公屋封顶论」。

监于批评之声不绝如缕，林郑月娥昨日出席行政会议前主动向传媒澄清，八十万不是出租公屋建屋目标，更不是封顶，而供应量以长远房屋策略为基础，「建屋量相比长策只会有增无减」，不存在「走数」或「不尊重长策订的建屋目标」。林郑进一步解释，当日后房屋政策各元素完备了，置业阶梯改善了，公屋单位有流转性，或许可以满足基层低收入住屋需求，其他较有能力者，透过出售公营房屋满足。

林郑月娥重申，她在接受报章访问之时谈论的是房屋政策概念，不是为公屋数量订出目标或上限，她说道：「在一个传媒一个小时访问中的一句说话，将我刚才说了很多分钟、相对复杂的概念简单化，甚至不幸数字化，而引起社会大众不必要的焦虑，我表示歉意。」

特首觉得不好意思兼表示歉意，同时明确指出公屋供应有增无减，等于说「八十万公屋封顶论」不存在，的确有助于为事件降温；不过林郑的概念仍然有继续讨论的空间，毕竟在她的心目中，相信还存在着「公屋单位到了某一数量已经足够」的构思，只是留待「日后房屋政策各元素完备了」再订出具体指标而已。到时候，出租公屋的数量设定为X万，然后新建公屋基本上都是出售的绿置居。

假设我们没有理解错误，没有把林郑相对复杂的概念简单化，那么必须提醒特首，「日后房屋政策各元素完备了」的先决条件是两项：一者，出租公屋单位能够消化庞大的用家；二者，出售公屋单位能够吸引热情的买家。要是这两项条件无法达成，任何形式的「封顶论」或者「足够论」皆会招人话柄。

出租公屋的数量设定为X万是节流和开源的好主意，原因是营运公屋的成本不菲，政府不得不以大量公帑补贴，出租公屋转作出售公屋的话，既可撙节开支，亦可收回成本，免却没完没了的沉重财政负担。问题是，X万即是多少万？八十万肯定不是答案，一百万亦未必令人满意，林郑最好运用其理财新哲学和施政新作风从长计议，切勿仓卒决定，否则又会落入「不幸数字化」的窠臼。

设定X万出租公屋数量还要配合出售公屋单位受欢迎才行，即是绿置居有显著数量的买家，置业后腾出本来的公屋单位，让轮候册排长龙的申请者顺畅地上楼。如果没有「公屋户置业、申请者上楼、已上楼的公屋户又置业」的流转，出租公屋数量不可能设定在某一特定指标。

绿置居受欢迎吗？单看先导计划的新蒲岗景泰苑无疑是乐观的，超额认购十八倍，反映需求殷切，然而值得注意的是，此乃位处市区的单位，假如将来恒常化的绿置居选址较偏远，受欢迎程度恐怕打折扣，而且最核心的关键是有多少公屋富户具备置业财力。根据房委会去年六月底的数字，富户是二万六千名，即使全部购买绿置居，腾出的单位对于二十八万轮候人龙亦仅杯水车薪，何况富户不一定愿意置业，不少人也许希望长住公屋享受廉租的好处。

说到底，林郑的概念有待深思熟虑，以免在房屋政策各元素完备之前，又引起社会大众不必要的焦虑，让掌声变嘘声。（完）

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