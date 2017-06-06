港报社评：林郑班子多旧面孔，祈公众参与开新风--明报6月6日

新一届政府不足一个月后上任，候任特首林郑月娥的问责班子人选亦大致敲定。林太曾表示希望「财金大换血」、延揽更多女性加入新政府，然而事与愿违，据悉新班子内只有来自民主党的罗致光是新面孔，理想与现实存在颇大落差，反映组班工作困难，不少人才都拒绝投身政府这个「热厨房」。新政府人选未见惊喜，但是旧人也不一定无法带来新气象，关键是能否改变施政作风，重塑管治文化，加强公众参与。

自3月底当选特首以来，林太筹组新班子的工作似乎遇上不少阻滞，直至近日才终于传出「齐班」的消息。虽然一众主要问责官员人选仍需中央批准，以及通过品格审查，最终名单估计相去不远。林太说过希望新班子能年轻化和有更多女将，可是观乎初步名单，16位司局长预料只有1名女性，新政府不仅未见有多少年轻新血，反而有可能成为近3届政府中「最高龄」的一届，主要问责官员平均年龄59岁，较现届政府（平均56岁）和上届曾荫权政府（平均53岁）均要高，可望「坐正」的财经事务及库务局副局长刘怡翔，更已年约67岁。另外，新班子也不见年龄仍属「4」字头的人士。年轻才俊对加入政府犹豫却步，诚属遗憾。

综观林太主要问责官员名单，几乎全是旧面孔，很难予人「新人事新作风」的观感。现届三司长原班人马，即政务司长张建宗、财政司长陈茂波和律政司长袁国强，将悉数留任；十三局局长人选方面，要么由现届局长留任，要么就是由副局长「坐正」，又或由公务员系统提拔上来，唯一算是来自政府体系之外的，就只有罗致光。然而必须补充的是，过去5年罗致光一直出任扶贫委员会辖下关爱基金主席，与政府合作紧密，某程度也可说是「半个政府中人」。

设立问责制度目标之一，是广纳社会不同界别精英加入管治团队，引入新思维，林太新班子大多数成员均来自政府体系，突显近年本港政治气氛恶劣，各界精英宁可明哲保身，不愿走入政府这个热厨房，情况令人担心。当然，新班子以高级公务员和现届政治任命官员为主，也有好处，例如官员之间早有默契，毋须花时间磨合，一上任即可火力全开处理政策议题，有利标榜实干；让一些表现称职的副局长更上一层楼，亦体现了问责制希望栽培管治人才的原则。不过新班子技术官僚比重偏高，难免令人关注问责官员未来处事会否流于因循保守，思维不够创新。

林太管治班底以旧人为主，若想树立「新风格新气象」，还须另辟蹊径，突显当局有好好汲取现届政府的教训，切实改变管治作风。对内方面，新班子必须团结协作，不能各自为政，更不能再出现主要官员貌合神离、同牀异梦的情况；同时，新政府亦要做好品格审查工夫，避免新官上任即爆丑闻的窘境，虚耗政治能量。对外方面，新班子在决策方面必须加强「公众参与」，不宜独断独行。

曾荫权出任特首后，曾提出要改善政府决策过程，包括改革传统的公众谘询方式，「走入群众」，推动公众参与（public engagement），加强民间的角色，减少政府主导，避免一开始便为谘询工作定下太多前设，「框死」讨论方向，只是落实起来表现参差，其中较为成功的一个例子，正是2008年林太负责的市区重建策略检讨。去年林太处理西九故宫馆一事，惹来不少批评，新政府应以此为监，在房屋、教育等重大课题展示崭新的管治风格，多以圆桌会议人人平等的方式，让各界参与决策制订。另外，政府现时设有的一系列谘询委员会，当局任命成员时也应首重能力，而非「分饼仔」甚或立场先行用人唯亲。倘若新政府能在「公众参与」方面做出成绩，愿意聆听不同意见，包容并蓄，旧班底一样可以带来新气象。

现届政府与泛民关系势成水火，令到政府这个热厨房「热上加热」，吓窒各方人才，林太组班困难，相信与此不无关系。林太邀请罗致光出掌劳福事务，对改善政府与泛民关系作用有多大，目前言之尚早，毕竟现届政府一样有张炳良出任运房局长，惟完全无补于事，关键之一还得看特首管治作风。新政府若能广开言路，多让公众参与决策，必然有助改善政治气氛，给热厨房降温，届时各方贤能相信也会较为乐意考虑加入政府。

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