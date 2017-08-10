港报社评：校董质素参差，滥竽充数误事--明报8月10日

屯门兴德学校「影子学生」风波，牵扯出一连串学政混乱问题，教育局监管不力，责任难逃，至于办学团体和校董会的表现也令人震惊诧异。虽然种种迹象显示兴德校长有违规滥权之嫌，可是校董会并没有好好监管，有成员甚至连基本校政要求也不清不楚，既不了解教育局对资助学校的规例，亦不明白「影子学生」问题的严重，不分青红皂白护短，形同包庇，折射了校董质素参差的问题。校本政策之下，校长拥有极大权力，需靠校董会制衡。如何提升校董质素，真正发挥监察作用，是政府和教育界需要正视的问题。

屯门兴德学校因「影子学生」充数和管理不善问题，遭教育局和警方调查，校长陈章萍要于下周一回覆局方，就涉嫌违反专业操守的做法解释，如果教育局认为有「全面证据」证明陈章萍违反专业操守，事件涉及刑事，有可能取消其注册教师资格，无法再担任校长。陈章萍批评教育局「未审先判」，不过局方表明，部分个案已完成调查，发现校方确有违规情况，包括批准多名注册后未正式入读的学生长时间保留学位，未有通知教育局，又未有按规定在学生连续缺课的第7天，立即向局方呈报个案。

局方还表示，校方一度不理会教育局暂缓解雇令，解雇两名教师，在处理教师解雇事宜时未有遵守《教育规例》及《资助则例》规定，陈章萍身为校长，恐难推卸责任。

教育局为收拾兴德学校残局，委任多人加入校董会加强监察，退休校长雷其昌是其中之一。雷其昌表示，不仅有数据显示该校有「影子学生」，校长处理校政的做法亦叫人「惊讶」和「吓人」。该校教师分成两大派，有14名教师投诉校政，结果两人遭解雇（后来撤回），12名教师接到校方不同程度的警告，令人质疑校园已非教学之地，而是充满人事斗争的「杀戮战场」。然而办学团体和原校董会成员似乎并未意识到问题的严重，对于有指校长不按程序多次向教师发出口头和书面警告，涉嫌违反《教育规例》，据报不少原校董都不以为意，认为「校长责备教师很平常」；至于「影子学生」问题，有校董甚至认为「学生没返学没什么不大了」，更不认为有骗取资助津贴的问题。当校董会没有好好发挥监督作用，校长就有机会肆意妄为，俨如不受管束的「土皇帝」。

兴德学校「影子学生」风波闹大后，负责主持校董会会议的校监发表声明，力挺陈章萍校长，强调「流言蜚语」不会动摇他对校长的信任，又指最近的核数工作，已排除校长涉及收受利益、亏空公款或贪污。不过当前的焦点并不是校长个人财务问题，而是校政管理严重违规，校方涉嫌使用虚假文书，虚报学生人数骗取资助，触犯刑事条例。即使校监没有护短之意，然而明显并未掌握问题的本质和关键。值得留意的是，校监提到有校董与教职员面谈时，以「劝退他们」作为解决方法，他向「被恫吓」的教职员致歉。有关说法令人怀疑，是否有校董与校长站在同一阵线，向「不听话」的教职员施压。以要胁恫吓手段「劝退」教师，叫人无法接受；部分校董是否明白自己应有的责任和角色，同样叫人怀疑。

兴德校政一塌糊涂，校董质素参差、办学团体良莠不齐、教育局监管不力，都是值得深思的问题。校董负责监督学校，角色重要，然而要成为校董的门槛很低，只要没有刑事纪录、获得校董会推荐，就能出任，很多校董对教育和学校运作都认识不深，出现滥竽充数情况。10多年前教育部门曾提倡培训校董，提升质素，包括举办研讨会，要求校董们出席，到今时今日教育局仍有主办校董培训课程，然而并非强制，仅属鼓励性质，对全面提升校董质素作用有限，好校董依旧难求，滥竽充数者无心无力，徒爱虚名，有时甚至获得办学团体姑息纵容，令人遗憾。

2009年，基督教臻美黄乾亨小学暨初中学校因为校政紊乱，最终教育局收回办学权，当时社会舆论已有声音，要求政府关注办学团体的办学经验和能力。8年过去，办学团体良莠不齐，仍然是一个令人关注的问题。兴德学校本是村校，校董包括多名屯门乡事委员会代表，后来获分配到较大校舍，反而因为生源不足，一度面对杀校危机，办学团体太过信任校长，换来今天的恶果，同样难逃责任。

政府奉行校本管理，当然要信任教育界，然而亦不能放任自流，必须在尊重自主与适当监管之间求取平衡。过去教育局过度从宽，对一些学校涉嫌不按《资助则例》办事，态度不够强硬，导致个别学校渐渐胆大妄为，「兴德之乱」正是在此背景下发生。今次「影子学生」事件，教育局需要汲取的教训，不仅是如何加强「数人头」防充数，还应思考如何在校本原则之下，加强办学团体和学校的问责性。

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