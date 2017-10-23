港报社评：梁锦松的自嘲可为官场借监--信报10月23日

前财政司司长梁锦松和政制及内地事务局前局长谭志源最近合作拍摄一段短片，为福音布道大会宣传，预告他们皆会出席见证分享所信奉的基督教。这段短片本来只是两位现已退下火线的前任高官的「温馨小品」，完全没有道貌岸然的「指点江山」，但如果仔细咀嚼，仍然不失启发性，可以作为当今官场的借监。

短片中最有趣的情节有二，首先是梁锦松与谭志源的「尊卑对调」。众所周知，谭志源曾经是梁锦松的下属，当梁锦松十六年前空降入政府担任财爷之时，他是其身边的新闻秘书，然而在片中的戏剧性角色，谭志源却荣升「老板」，梁锦松则饰演穿着整齐制服的「司机」，毕恭毕敬开车门。

第二点趣味盎然的是，梁锦松把「老板」接载到教会，自己亦表露信教的身份之后，他被身旁的教友问道：「系咪上次买车衰咗，所以信耶稣㗎？」梁锦松略带腼覥地表示：「唔系呀。」

据说，这段短片的拍摄构思出自梁锦松，换言之，「买车衰咗」是他自己幽自己一默，令观众想起当年导致其下台的「偷步买车」事件。二○○三年，时任财政司司长的梁锦松宣布大幅增加汽车首次登记税，却遭传媒揭发，他在没有申报的情况之下，率先购入一辆凌志豪华房车，节省约十九万元税项，此事惹来社会哗然，并且惊动廉政公署调查，几个月之后向当时的特首董建华请辞获准。

「偷步买车」尽管没有被检控，但此事乃「港产叻仔」梁锦松从政生涯的严重挫折，甚至可说是他一生的污点，为什么「衰咗之人」有勇气主动重提旧事自嘲一番？敢于自嘲又是否跟他的信仰有关？具体的来龙去脉，恐怕要留待十二月初由他本人在福音布道大会上详作交代，不过他展现出来毋惧于面对事实的道德情操，始终叫人折服。须知道，自嘲需要的是自信，这跟个人的修养有莫大关系，一个懂得自嘲的人，往往能够产生感染力与亲和力，梁锦松的豁达，实在是一个良好榜样。

自嘲怎样体现自信？又怎样感染人心？不妨重温一下大家耳熟能详的鲁迅名诗《自嘲》：「运交华盖欲何求？未敢翻身已碰头。破帽遮颜过闹市，漏船载酒泛中流。横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋。」

鲁迅身处厄运缠身的大时代，碰壁处处，挫折连连，自嘲为不敢抬头的「破帽遮颜过闹市」，然而自贬身价其实源于他的无比自信，因此诗中最广为传颂的两句是「横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛」。

自嘲是乐观、幽默、无忌和智慧的表现，放眼国际社会，不少富有领袖魅力的元首政要都不吝啬自己幽自己一默，例如美国前总统奥巴马，经常以挖苦自己的笑话娱人娱己，博得民众忍俊不禁，却丝毫无损其权威形象，可惜在香港的政坛，好此道者寥寥无几。至于内地的中央政府，更加是凤毛麟角。政坛人物不敢自嘲，遇事只会千方百计文过饰非，通俗一点的讲法是「死鸡撑饭盖」，反而无法解窘，抑且愈描愈黑。归根究柢，死撑不是自信，只是强装出来的自大。

曾予人傲慢印象的梁锦松毫不避忌主动重提「偷步买车」瘀事，有人可能会说，事隔十多年了，而且当事人不在其位已久，翻出旧事无伤大雅。客观而言确是如此，不过此等自我挖苦的行为仍然不失其示范作用，假如手执大权的官场中人少一点自大，多一点自信，面对群众之时懂得放下身段，利用幽默语言散发感染力与亲和力，施政起来是不是能够畅顺一点？

「横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛」，鲁迅名句绝对值得特区政府再三细味。要是一众官僚像梁锦松那样饰演「司机」，将市民奉作「老板」，尝试稍为俯首，效果或许更佳。

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