港报社评：楼奴全球化，愈帮愈疯狂--信报10月6日

本港私人住宅楼价指数连升十七个月屡创新高，年轻一辈甚至要由父母加按自住物业套现提供首期，方能实现置业梦想。「靠父干」上车日趋普遍，金管局在上周四发表的《货币与金融稳定情况半年度报告》中，不忘发出温馨提示，指出楼市或经济势头一旦逆转，这类家庭抵御冲击的能力恐被削弱。

有土斯有财乃中国人固有观念，港人的「砖头」情意结更是代代相传。然而，世界各地楼价近年不断攀升，一些以往在西方社会「不可思议」的现象，已随着非拥有自置物业不可的心态全球扩散，而变得不再罕见。

金管局针对「靠父干」发声，目的不外提醒市民注意家庭财务风险，但这种「无微不至」的关怀，引来部分论者指当局「好管唔管」，连父母应否帮子女置业亦要插上一手，有为压楼市而药石乱投之嫌。

金管局是否过度干预见仁见智，惟父母协助下一代「上车」的苦心，却不因地域、种族而异。以刚登上《二○一七年瑞银全球房地产泡沫指数》榜首的加拿大多伦多为例，当地愈来愈多父母为成全子女置业，容许他们到了适婚年龄仍窝在双亲家里，把省下来的租金变作储蓄，以便储够首期做业主。

不管是港式真金白银，抑或加式提供居所，父母能做的都已做齐。本港楼价难以负担（unaffordable）全球称冠，惟值得注意的是，根据瑞银发表的报告，香港楼市泡沫风险在亚洲区内虽位列第一，但今年全球排名却降至第七位，不及多伦多、温哥华（第四）、悉尼（第五）、伦敦（第六）等中港资金热门投资地；单就本港自身排名而论，与二○一五年的全球第二位和去年的第六位相比亦有所下降。显而易见，那是因为其他城市泡沫风险上升势头甚于香港所致。

行政长官林郑月娥早已预告，将在下周三发表的《施政报告》中就首置上车盘详情作出交代。市民洗耳恭听之余，亦应留意英国政府为协助首次置业人士推出的新措施。

英国首相文翠珊提前大选「豪赌」惨败，日前向保守党党友致歉之外，还谈及英国楼价高企置业困难的问题，当中最受关注的一点是，文翠珊承诺向「帮你买」（Help to Buy）计划加码注资一百亿英镑，为无法拿出首期的有意置业者提供免息贷款，让他们得以向银行取得按揭顺利上车。根据英国政府的估算，受惠者将多达十三万五千人，具体细节将在财相夏文达十一月二十二日发表预算案时披露。

香港的首置上车盘与英国的「帮你买」，协助首次置业人士形式虽不同，但林郑月娥要回应年轻人上车困难的诉求，而文翠珊则因提前大选打错算盘计错数，既要向党内人士一显身处劣势不代表无所作为的决心，更要倾尽全力挽回年轻选民支持；慷纳税人之慨帮助更多「无壳蜗牛」上车，成为最易取得成效的途径。

消息传出后，英国住宅建造商股价应声上扬，部分更创出历史新高。然而，此计划马上招来猛烈批评，论者指政府向一个本已充满争议性的计划增加注资，只会为楼市火上添油、楼价更难负担。此番忧虑并非无理，英国物业刊物Property Week八月就有评论指出，被纳入「帮你买」的英国物业价格，自计划推出以来复合年均升幅达百分之十点六，明显高于英国土地注册处公布的同期楼价年均增长百分之七。

楼价与年轻人收入愈是脱节，后生一辈反而愈甘愿被一个数百尺单位缚住青春，昔日为了工作流动性而拒绝长居一地、重视独立和个人私隐的「鬼仔鬼妹」，在楼价易升难跌的预期驱使下，心态与思维已迅速跟香港同辈看齐。「楼奴」全球化，惟望特首协助年轻人上车的良好意愿不会像英国那样，到头来愈帮愈疯狂。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘