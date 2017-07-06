港报社评：正常特首与民共议，正常社会方可重建--信报7月6日

「好耐无试过咁平静！」这是林郑月娥昨日第一次以特首身份出席立法会答问大会之后，在其社交网站发布帖文的其中一句。言下之意呼之欲出，她在答问大会没有受到议员过度刁难，泛民主派发问的态度相当客气，甚至在她进场和离场之时集体站立以示尊重，唯一较为激动的只是长毛梁国雄，但他也没有像以往那般掷物泄愤。

「呢个系好开始，但愿明天会更好！」此乃林郑帖文的结语，结果换来大量按赞的「大拇指」，「嬲嬲猪」表情比例很少，这情况跟她竞选期间被揶揄「嬲嬲上到鼻哥」可谓天渊之别。

来而不往非礼也，泛民敬她一尺，林郑敬之一丈，新特首在立法会的位置回复旧观，不再像前特首梁振英那样「地位超然」站在主席前面，而是恢复昔日传统，站在主席右边身旁。人与人的沟通往往不着一字，身体语言足以带来心领神会的互动，就是这么一个「靠边站」的动作，林郑令人明白她尊重全体议员，行政机关之首来到立法机关亦只是作客罢了，没必要虚张声势喧宾夺主。

最近几年行政立法关系恶劣，刚就职的新特首又第一次来到立法会，自然而然产生今时和往日的对比。按照林郑的讲法，对过去几年剑拔弩张的情况，感到伤心；听到公务员同事苦笑问要等多少次财委会会议才能商讨议程，感到痛心；见到因行政立法关系欠佳，拖慢落实政策速度，感到担心；但她不灰心，相信绝大部分议员及官员都深爱香港，愿意为目前困境找出路。至于议员的讲法，公民党党魁杨岳桥认为林郑愿意做一个正常的特首，他作为议员亦会有正常的回应。

换言之，这些年实在不正常，所以才伤心痛心担心，灰心不灰心则见仁见智。

整体来说，昨日的立法会答问大会难得大家「正正经经」交流，且复见议事堂基本的礼貌，可以视之为林郑洗脱「梁振英2.0」标签的努力没有白费，我们同意是一个好开始。

正常的特首得到议员正常的回应，第一步是做对了，接下来的施政之路如何走下去，当然得靠林郑多番宣称的「与民共议」和「拆墙松绑」，这两个关键词在她的政纲里出现频率甚高，前者的意思是将公众谘询进一步演变到公众参与，后者的意思是突破官僚体系的繁琐程序，两相结合就能够有效落实政策，议而有决，决而有行。

观乎林郑昨日在答问大会公布加拨五十亿元教育经常开支，增添中小学常额教师教席，强化学校资讯科技人才，专上学院自资学士学位课程每年每人获三万元免入息审查的资助，得到的回应不单正常，而且有望如其所愿历史性快速通过，反映她的「与民共议」和「拆墙松绑」并非口惠而实不至的空头支票。

教育拨款相对而言没有太大争议，棘手得多的问题还待拆解，例如非常敏感的高铁「一地两检」，将是考验林郑月娥能否化险为夷的高难度挑战。她昨日表示，不想「一地两检」变成「一场战争」，即使既复杂又敏感，期望能透过沟通让各界接受。除此之外，土地房屋问题同样极富挑战性，稍一不慎又可能重现剑拔弩张的僵局。

诚然，特首和议员互相尊重是改善行政立法关系的好兆头，林郑初试啼声未必马上赢得喝采，但相信她已凭正常的作风赢得时间，市民会乐意给予一段观察期看她怎发挥，才论断成绩。

「好耐无试过咁平静」不单是新特首的感言，如无意外亦是立法会观众的普遍心声，经历过以往五年的吵闹泼辣，是时候让身心俱疲的香港人静下来，认真地同心协力重建一个正常的社会，追回已落后的形势。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘