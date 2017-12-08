港报社评：正视青年上车难，免社会趋不稳--经济日报12月8日

楼价持续上升，已超出很多市民的负担能力，令青年愈难上车。最新调查显示，逾半青年认为未来10年置业无望，为免这种无助感演变成社会不稳力量，政府宜制定适当房策应对楼市问题。

本港楼宇供求长期失衡，导致楼价不断飈升，连续7年成为全球楼价最高的城市，市民不吃不喝18年才能置业。一手上车盘动辄要600万元，长沙湾新地王诞生后，私楼以至二手居屋和公屋楼价不断创新高，发展商开价更进取，一手盘尺价至少要2万元，除非靠父干，否则青年难以上车。

青年上车愈趋严峻，可体现在两方面。其一，楼价高企不下，令全港放盘尺价1万元以下的二手盘源卖少见少，据本报统计现时盘源仅2,444伙，较年初急跌近5成，令上车更难。

其二，花旗公布的置业调查显示，21至29岁青年认为未来10年无法置业的比例增至52%，有16%受访者认为需逾800万元才能上车。这反映青年预期在30岁前，怎样节衣缩食也无法独自储到首期所需的360万元，包括4成按揭、印花税和经纪佣金。

楼价高昂令很多青年大感上车难，惟有一窝蜂抢购居屋。以刚截止申请的房协居屋为例，录得破纪录的151倍超额认购，94%属于白表，当中30%是从公屋户分拆出来，反映社会对资助出售房屋的渴求殷切，令政府对提供资助房屋的压力愈来愈大。

为免青年置业绝望情绪愈来愈大，政府宜制定多元化房策。特首林郑月娥提出绿置居和白居二恒常化，前者主要是鼓励公屋户购买，后者是帮助正在租楼的市民置业及促进居屋流转。既然市场对居屋需求殷切，政府宜考虑加推居屋楼花应市，缓遏需求。至于帮中产的首置上车盘，细节还有待制定。

不过，十年建屋计划，政府尚欠4.4万伙公营房屋土地，如何觅地建屋成当前要务。政府宜考虑跟发展商洽商置换农地，因为发展商手头坐拥逾1亿平方尺农地，若能透过公私合营方式改变规划农地，规定发展商拨出土地先建公营房屋和首置上车盘，换取补地价折扣，让发展商其后开发私楼，是最快捷而有效释放闲置土地建屋。至于细节须仔细敲定，以免被指利益输送。

政府不能坐视青年置业绝望心态蔓延开去，宜尽快交出增加资助出售房屋的建议，因有恒产有恒心，有助社会稳定。（完）

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