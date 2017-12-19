港报社评：武器在手勿滥用，朱经纬案成警惕--明报12月19日

退休警司朱经纬以警棍击打市民郑仲恒，被控袭击致造成身体伤害罪，罪名成立。朱案是继七警案之后，另一宗牵涉警员滥用武力的占领运动案件，备受社会关注，虽然辩方一再强调，朱经纬「真诚」相信要维持法治，有需要行使「合法权力」，阻止旺角再被占领，然而观乎事发片段，看不到朱非挥棍不可。警队是香港最主要武装力量，负责除暴安良，一旦自制自律稍为放松，很容易露出「野性的獠牙」，朱案是一个警惕，提醒警队必须时刻冷静克制，不可滥用手中武器。

事隔3年，占领运动仍是不少人心中的一根刺，总有人觉得自己眼中的公义公道未获伸张，朱经纬定罪再次触碰社会撕裂伤口，惹来热烈议论亦是理所当然。过去数年，部分示威者和警员行事失去分寸，动摇了法治根基，孰可做孰不可做，界线变得模糊，目前法院所做的，正是透过审理一宗又一宗的敏感案件，重新划清界线，过程无疑漫长痛苦，可是无法回避。社会经历了七警案、新界东北案和双学三子案的洗礼，各界看待法院裁决应当更为成熟，当事人不服可以上诉，不同人对判决可以有不同意见，惟必须尊重法治，不应胡乱诋譭法官，更不能信口雌黄质疑政治立场影响裁决。

朱案与七警案均牵涉滥用武力问题，不过两案又有微妙分别。七警案明显涉及私刑报复，「暗角」围殴，见不得光，朱案则是在人潮汹涌、众目睽睽之下发生。辩方强调当时大批市民在旺角弥敦道一带蓄意慢行，企图再次占领旺角，形势严峻，朱经纬只是一心维护法纪，「真诚」相信需要使用武力，阻止占领，挥棍亦「点到即止」，没有伤害郑仲恒的意图。简言之，朱案关键是朱经纬是否合理使用武力，挥棍行为又有否令郑仲恒受伤。

朱经纬庭上自辩，声称真正路过者，不会身处郑仲恒当时的位置，郑并非一般途人，而是「暴民一分子」，即使没有戴口罩或安全帽，不代表他不是示威者。不管郑仲恒为何出现于人潮之中，可是当时郑位处行人路，并非法院颁布的禁制令范围，他亦正在按照警方指示离开，既没有手持武器，也未见任何挑衅侵略动作，看不到警方需要先发制人「以武止暴」。朱经纬声称，郑仲恒对其他警员有敌意行为，惟呈堂影片未见确凿证据，倒是朱挥棍打向郑背后，却是铁证如山。

案情对辩方较为有利的，是郑仲恒事隔两日才去求医，负责医生作供，指出郑仲恒颈部伤势属横向，与被告垂直挥棍方式并不脗合。辩方力图论证朱深懂挥棍轻重之道，质疑郑以案发前已有的伤势诬蔑，惟裁判官认为有关说法缺乏凭据，郑迟了两天求医亦不影响供辞可信度。日后辩方上诉，究竟会提出哪些法律观点，现阶段无从得知，就算朱经纬挥棍真是「点到即止」，不足以令人严重受伤，可是警方使用警棍的指引，要求击打不会构成重大伤害的位置，诸如大腿和前臂等，朱击打郑的背部，明显有违反指引之嫌。

朱经纬在警队服务35年间，见过不少「大场面」，由1990年代越南难民暴动、2003年七一大游行，再到2014年占领行动，未料临退休前却犯下大错，一失足成千古恨。朱庭上自辩，坚称执勤恪守中立，与所有参与占领运动者无仇无怨，他关心的是行动底线、法律底线及社会秩序有无越过，然而讽刺是其挥棍行为却过了火位，被裁定超越法律和行动底线。不管意图或理想说得有多崇高，不当行为依旧不当，不会因为目标动机而变得合理。

朱案由发生至定罪，足足有1118天，是否拖得太久，不同政治立场人士看法未必相同。占领运动支持者当然觉得这是「太迟来的公义」，可是反对者也可能觉得，占旺藐视法庭案至今年仍未悉数判刑，一样拖得太久。不过朱案由警方收到投诉，到今年3月正式提出检控，过程确有可商榷之处，例如前年警方完成调查报告，向监警会提出「警棍是手臂延伸」，又无视影片证据，硬将「殴打」指控列为「无法证实」，与监警会拉锯多时，难免令市民觉得警方护短。如何避免再有类似情况，值得当局认真检讨。

激烈街头示威令警队成为了磨心。警队中难免有不肖者，必须整顿，惟一竹篙打一船人，煽动仇警情绪，亦非正确态度。七警与朱经纬定罪，对警队是一个深刻教训，亦应该是警民关系改善重新上路的起步点。警队有权合法使用武力，目的是儆恶惩奸除暴安良，警员有武器在手，就有责任小心运用，绝不能向一般市民展露「野性的獠牙」，无论警员身处现场环境如何恶劣，都必须时刻保持冷静克制，绝对不能因为一时火遮眼，错向市民使用武力。

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