港报社评：民主派难实现＂四席要赢够＂--信报3月6日

因多名议员在宣誓风波中被褫夺资格而须安排的立法会补选将于三月十一日举行，共四个议席的各候选人皆把握机会拉票，例如代表民主派出战港岛区的区诺轩，上周六晚于中环爱丁堡广场举行造势大会，估计有五百人出席。区诺轩的主要对手是新民党陈家佩，她在同一日亦与其他建制派候选者在添马公园举行造势大会，出席人数约五千。单以这两场造势大会的人数规模研判，这次补选的气氛谈不上热烈，说不定会出现投票率偏低的情况。

按照过往经验分析，地区直选一般来说对于民主派较有利，尤其是港岛区，二○○○年和二○○七年之如同单议席单票制的补选都是民主派代表胜出，分别是余若薇和陈方安生当选，至于换届选举的结果亦是民主派明显占优，因此区诺轩被看高一线绝对合理；何况他跟传统泛民和自决派皆关系良好，毋须担心被同路中人扯后腿，较能集中选民力量。然而，有两点不得不注意，首先是投票率若然真的太偏低，过往经验未必作得准，其次是陈家佩一方面得到建制派支持，另一方面锐意吸纳中间派选民，策略成功的话未尝没有机会爆冷。

观乎二○一六年立法会选举港岛区结果，建制派候选人总共取得约十四万票，泛民候选者则有十五万五千票，两者差距其实不太大，当时走中间路线的候选者是王维基和黄梓谦，两人加起来约有四万票。换言之，如果陈家佩有办法把中间派选票挪为己用，区诺轩不一定稳胜。当然也有分析指出，王维基取得的三万多张选票之中，六成来自泛民阵营，陈家佩抢票空间不大。无论如何，中间游离票的走向肯定是胜败关键。港岛区补选尚有两名候选者，分别是任亮宪和伍廸希。

九龙西选情相对简单，候选者是姚松炎、郑泳舜和蔡东洲，代表民主派的姚松炎乃大热门，曾遭取消资格的他重夺议席之机会甚高，郑泳舜未到拉票最后关头已自称「选情告急」，谁胜谁负似乎已写在墙上。

新界东是最热闹的一个选区，候选者有六人，分别是黄成智、方国珊、陈玉娥、邓家彪、赵佩玉及范国威。如无意外，这又是民主派和建制派之争，焦点集中在代表民主派的范国威和代表建制派的邓家彪身上。根据前年新界东补选结果推断，当时公民党杨岳桥取得十六万票，民建联周浩鼎得票十五万，本土民主前线前发言人梁天琦得票六万，假如票源「直接过户」，今次范国威当选看来问题不大，毕竟曾经是民主党成员的黄成智人气不再，能够产生的「鎅票效应」微乎其微。

这个周日的补选，站在民主派立场，自然希望四席全取，因为归根究柢，议席出缺乃源于阵中议员被DQ，所以他们的拉票口号之一是「司马姚范区，四席要赢够」，务求失而复得。综上所述，姚范区都有胜选的可能，唯一未许乐观的是司马文。

获民主派支持的司马文参加建筑、测量、都市规划及园境界功能界别补选，其对手是卷土重来的前议员谢伟铨。司马文所面对的是三大难题，一是该界别拥有建制派支持的传统，二○一六年的选举姚松炎得以突袭成功，主因之一是两名建制派候选人鹬蚌相争；二是他没有专业资格；三是他被揭发家中有违规僭建。显然地，诚信遭质疑的司马文处于捱打劣势，逆转胜需要戏剧性奇蹟。

这次补选关系到民主派能否藉着重夺议席，继而取回直选议席过半的分组表决优势，而且牵涉到纷纷扰扰的一系列DQ风波，理论上应该受到选民重视，但比较奇怪的是，选举气氛至今仍没有炽热起来的迹象，有人归咎于政府冷处理。不管怎样，传统智慧都认定投票率偏低不利于民主派重夺议席，事实是否如此，大家拭目以待。（完）

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