港报社评：民主运动变质，后占领时代迷失--明报9月29日

昨天是占领运动爆发3周年。香港社会表面回归平静，然而这场群众运动烙下的印记仍旧清晰，社会撕裂伤口从未癒合，只消稍微触碰，已足以令不同阵营人士咬牙切齿。占领运动成为了香港政治生态和民主运动的重要分水岭，3年来政治形势、社会氛围以至中央与香港关系，均出现显着变化，尽管各方作出了一些技术式的因应调整 ，可是基本思维仍然停留在3年之前，看不到出路何在。后占领时代民主运动变质迷失，还须尽快扫除迷障，重新辨明方向，始能走出死胡同。

占领运动的出现，源于2013年「占中三子」提出公民抗命，以和平非暴力手段向特区政府和中央施压，争取政改方案为香港带来全面民主，可是一路发展下来不断走样。持续79天的占领行动，不仅未能成功争取占领者心目中的真普选，反而加深了社会撕裂，政改遥遥无期。3年匆匆过去，惟往事并不如烟，斗争从来没完，占领运动留下的伤口仍在淌血。在支持者眼中，占领运动高尚神圣；在反对者眼中，占领运动仍旧是万恶之源。双方认知南辕北辙，仇恨敌视情绪从未真正淡忘，社会撕裂在可见将来难望真正癒合。

占领运动3周年，适逢早前「双学三子」因为冲击政府总部被法院判囚，以及「占中三子」等9人被控煽惑他人煽惑公众妨扰等罪名，支持者尤其切齿痛恨。支持者昨天到政府总部外参与纪念集会，以示不忘初心，占中发起人陈健民亦表示，港人不能放弃民主理念。不过，过去3年香港问题出现了根本变化，民主运动应该如何走下去，各方如何寻找出路，才是最令人茫无头绪不知所以的问题。

占中发起人戴耀廷认为，占领行动令到「公民觉醒」，然而真正关键是究竟「觉醒」了什么。观乎后占领时代香港最重要的政治发展，就是「港独」意识抬头，由以往闪烁其词欲言又止，变成现在有人会在大学校园高高挂起宣扬「港独」横额。占领运动虽然以争取民主真普选为号召，不过当日学联打出「命运自主」的旗号，已触动了一些人的神经；及至后占领时代，民主运动更渐渐变质，有些人将「追求民主」与「自决」混为一谈，假借追求民主和捍卫言论自由，或明或暗鼓吹「港独」。究竟今时今日「民主运动」想争取的是什么？到底争取民主是目标还是手段？答案已经愈来愈难弄清。

「港独」元素渗入民主运动，实际是争取民主的毒药。过去数年，「港独」以不同形式在社会蔓延，早已不再是小撮人信口雌黄随便喊喊的口号。「港独」冲击一国两制，危害国家安全，中央划下红线，对「港独」采取零容忍态度，不容「港独」力量透过选举进入体制。「港独」令中央与香港关系绷紧，中央对港信任不足，政治上必然收得更紧。中央一日把普选与「港独」扣连起来，本港民主运动都难望有突破进展。

3年来香港形势出现根本变化，政改死结打得愈来愈紧，撕裂创伤未见抚平，可是看不到有人尝试善后，甚至明知伤口周围出现了「港独」这个慢性溃疡并发症，也不想正视。虽然近期香港政坛吹起和风，各方放软姿态，然而只属表面上的「正常化」。无论是中央还是泛民，基本思维立场还是与3年前一样，看不到有斡旋拉近距离的空间。

占领运动后政改大门紧紧封死，特区政府主打经济民生，主流泛民政党别无选择，唯有奉陪。从积极角度看，政府尝试在教育房屋土地等问题多些聆听市民意见，回应社会诉求，希望减少民间怨气，始终是好事；泛民政党愿意多做些民生实事，也是社会之福。不过政治死结一日不解，占领运动遗下的伤口，只会继续淌血，甚至衍生更为严重的并发症。

香港民主运动迷失方向，政治形势外弛内张，各方有责任设法令香港走出困局。中央作为有权势的一方，当然应该主动向民主派释出善意，重开对话沟通之门，不过对于「港独」和民主运动出现合流趋势，中央也不可能无动于中。主流泛民政党不能出于选票考虑，继续随波逐流，对「港独」采取避而不谈的暧昧态度；回避清晰切割，只会拖累民主运动。

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