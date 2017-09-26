港报社评：民之所欲为先，利之所在为后--明报9月26日

观塘重建计划「走样」，市建局诚信再受质疑。局方千方百计解画，一边为「沟通失误」致歉，一边否认「走数」，可是不管有心还是无意，两大地标「鹅蛋」和「梯田」无声无息消失于规划之中，是铁一般的事实，不存在半点误会，市民完全有理由觉得局方「走数」欺骗，并非一句「沟通误会」可以了事。局方昧于民情，思维需要检讨。旺角波鞋街重建「货不对办」前车可监，市建局若要修订观塘重建规划，也应该以民之所欲为先，利之所在为后，即使可能要牺牲总楼面面积，亦必须信守承诺，保留「鹅蛋」建筑和「梯田」水景公园。

市建局解释事件来龙去脉，指出2007年初局方展示的「构想图」，融入了公众谘询多项建议，惟并没有可行性研究和具体数据支持。换言之，「构想图」某程度只是向市民推销的愿景；真正包含了规划参数的，是后来制定的「规划总纲图」。总纲定出规划框架，之后再填上每个细部的建筑设计，不过一些技术问题和变化，有可能影响建筑设计的可行性，导致要调整规划。局方声称，观塘重建规划需要大幅修订，就是由于裕民坊第5发展区有逆权侵占官司，可能严重影响重建进度，故此要将原本连在一起的第4和第5发展区分开重建，导致「鹅蛋」地标和「梯田」公园设计不再适用。

一个发展项目由构思到落实建筑设计，面对大大小小技术挑战，需要修订原先规划设计，本属正常，然而观塘重建规划修改规模之大，可说是面目全非，令人难以接受。市建局行政总监韦志成承认，局方向城规会提交修订之前，与区议会沟通不足，愿意就失误致歉，又说局方会再了解原先设计的可行性，争取政府支持，希望亡羊补牢，不过公众最关心的，仍然是观塘重建会否像旺角波鞋街一样严重「走样」。

市民最大的疑惑，是为何非要牺牲「鹅蛋」和「梯田」不可。规划总纲图最初已包括「鹅蛋」和「梯田」，说明局方认为可行性不成问题。就算由于官司问题，必须将第4和第5重建区分开处理，也不代表要一切推倒重来，完全抛弃「鹅蛋」和「梯田」，情形一如波鞋街重建项目，城规会制定了新的楼宇高度限制，不代表市建局一定要删走原先两层的「康体文娱场所」迁就，而不去选择减少住宅楼层；巿建局可以少赚一点钱，保留重建项目神髓。

市建局表示，修订规划并没有「走数」或欺骗公众之意，规划团队一直努力落实原图则的重要元素，诸如改善行人通道连接等，惟对于修订规划后所导致的设计变化，并没有做好全面解释和沟通工作，导致与市民期望出现落差。诚然，修订建议并没有改变人车分隔等设计概念，亦不求增加楼面面积，公众休憩及绿化空间比例更是有增无减，不过公共休憩及绿化空间不是纯粹「断斤秤」的量化概念，设计意念「形」与「实」同样重要。

当年观塘居民接受重建方案，一大原因是「构想图」勾勒的社区愿景相当吸引，现在大幅修订，市建局可坚称无心欺骗，惟从居民角度来说，绝对是「走数」。不管局方团队如何用心贯彻规划重要元素，当设计外观彻底大变，没有了「鹅蛋」和「梯田」，市民觉得被骗实是理所当然。局方代表多次出席区议会会议汇报重建进展，却搔不着痒处，没提放弃「鹅蛋」，只谈局方认为最重要的事项，未谈市民和议员最关心的问题。即使局方没有欺瞒之意，也肯定是昧于民情，不知民之所欲，自然容易闭门造车。局方不改变这种「离地」精英思维，类似的「走数」风波未来还有可能一再上演。

汲取今次教训，市建局考虑未来先聘请顾问做初步研究，确保了可行性，才向公众展示「构想图」愿景，以免市民的期望与现实发展出现太大落差，这是较为务实的做法。旧区重建旨在改善居民生活，必须以民为先。如果市建局认为一定需要修订观塘重建规划，将第4和第5发展区分开重建，也应保留「鹅蛋」地标和「梯田」公园设计，即使可能因此缩减商厦总楼面面积，影响造价和收益，亦应信守对居民的承诺；如果局方认为修订规划后无法再有「鹅蛋」和「梯田」，就必须重新谘询公众，绝对不应该做成既定事实，然后「强迫」巿民在再无选择之下接受。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘