港报社评：民众发晦气恶搞，财爷须对症下药--信报3月2日

财政司司长陈茂波公布《财政预算案》之后，意外地触发了一个啼笑皆非的奇特现象，不少人一窝蜂声称希望报考DSE，因为财爷建议政府代缴考试费。既然考试没有成本，又不设年龄限制，于是并非学生的成年人甚至老年人跃跃欲「试」，免费拿张成绩表当做纪念。也有人扬言，报考却故意缺席，目的是「玩残考评局」。

「全民DSE」乃网上热议的话题，之所以造成广泛回响，说穿了其实不是由于民众爱读书，而是藉此表达其对于《财政预算案》的不满。政府年度盈余近一千四百亿元，储备则是过万亿元，双双创下回归以来的新纪录，预计往后多年仍年年有余；可是陈茂波的所谓「共享成果」基本上沿用惯常的派糖措施，这里派一粒，那里派两粒，整体而言是民众感觉不到真正的受惠。正如我们昨日社评的标题指出，胡椒粉式撒钱乏惊喜。就在这样怨气作祟的情况下，报考DSE成为恶搞渠道。

类似情绪见诸要求「全民派钱」的呼声，很多人其实明白直接派钱不是合理的做法，然而由于不满政府对于社会上各种各样的问题坐视不理或者无能为力，例如楼价高到脱离现实，又例如公立医院急症室轮候时间长达八小时，因此产生一个近乎发晦气的想法，与其让官僚乱花公帑，不如派钱还富于民。

《财政预算案》发表之后，港大民意研究计划调查显示，受访者给予的评分仅四十八点二分，属于十年来最低。民众不满预算案的比率是百分之四十点五，满意的只有百分之二十六点三。换言之，陈茂波派的糖虽然粒数够多，却甜度不足，未能讨好市民。

不正常的全民DSE有可能累及正常的学生，假如参与恶搞的人数众多，当中又不乏智慧超凡的卧虎藏龙，说不定会导致应届考生的成绩被拉低，所以有家长表示担心，宁愿没有资助，不想子女遇到风险。陈茂波如果要修正的话，其实不难，只须仅限应届日校考生免费，其他人士半价或者打折即可。然而，即使能够减轻全民DSE造成试场干扰，不代表市民对于预算案立刻改观，陈茂波及特区政府必须透过具体的理财哲学与施政方针，切切实实回应社会诉求。

稍可安慰的是，特首林郑月娥昨日示范如何名副其实「对症下药」，她探望罕见病患者周佩珊，告知对方政府与药厂达成协议，将昂贵的新药引入本港，病人可透过关爱基金申请用药。周佩珊患有脊髓肌肉萎缩症，她去年得悉药厂Biogen研发新药Spinraza，撰写计划书要求引入，去年十月前往行政长官办公室向林郑陈情，获承诺跟进。特首现亲口把好消息相告，周佩珊感动落泪，形容是下周生日的最佳礼物。

林郑积极周到回应病人诉求，可见其「好打得」功架并非浪得虚名，这一点绝对值得肯定。却奈何，香港还有各种各样的奇难杂症等待医治，要救的不止病人，尚有数以十万计的穷人，在在需要特首和财爷合作无间施以援手。

《财政预算案》最惹不满的是缺乏扶贫措施，退减税款和宽免差饷与草根阶层无关，综援出「三粮」仍然是一次性措施，不见得可以改善贫富悬殊，加上立法会补选在即，议会之内泛民和建制派议员皆大肆抨击纾困力度太弱。名义上，陈茂波豪掷五百亿元派糖堪称大手笔，中产的受惠确较过往明显，林郑激赞这就是「理财新哲学」；可是名目繁多的撒钱，也有予人感觉是搔不到痒处之弊。

全民DSE现象告诉大家，库房有钱而用不到骨节眼之上，不满的民众就会利用一些看似无聊的方法来宣泄情绪。陈茂波应该参考一下林郑引入新药帮助病人，准确探究社会的病源在哪里，然后不惜工本用药，这样的财爷才可避免惹来「穷得只剩下钱」之讥。

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