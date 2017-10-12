港报社评：民生是最大的政治，官商合作慎防走样--明报10月12日

行政长官林郑月娥发表首份施政报告，放下「小政府」、「不干预」等意识形态包袱，扩大政府角色职能，大洒金钱，既有派糖项目，亦有投资社会推动长远发展的措施。香港深层次矛盾重重，改善民生并非万灵丹，不足以化解政治撕裂，然而政府财政储备逾万亿港元，银弹充裕，没理由放弃积极作为。民生是最大的政治，政府试图凝聚官民力量，重建置业阶梯增加房屋供应，推动创科改善营商环境，方向正确，惟亦无可避免牵涉到巨大利益分配，容易变调走样，政府必须做好规管，确保政策落实公开透明，提防钻营者趁机渔利，制造新的社会矛盾。

今次施政报告提出逾224项新措施，除了勾勒愿景蓝图，亦不乏一些具体落实措施。市民最关心的，当然是最切身的房屋和交通问题，特别是政府的免入息审查交通费补贴。有人认为，区区每月最多300元的补贴，是小恩小惠，不过对于一些基层打工族来说，有关补贴始终是实惠的帮补，而且补贴不止适用于港铁，亦适用于巴士、专营小巴和渡轮等交通工具，也可避免惹来偏帮港铁「谷生意」的批评。

房屋方面，政府将牵头率先在观塘安达臣道试推「首置上车盘」，提供约千伙单位，不过对于未来如何采取公私营合作方式，全面推动计划，施政报告并未提供太多细节，连时间表也没有，究竟「首置盘」计划最终是龙是蛇，仍难预料。至于「绿置居」和「白居二」计划恒常化，对于重建置业阶梯和公屋轮候情况的影响，也须密切观察。政府将更多公屋拨作「绿置居」出售，如果真能吸引公屋居民购买，确可加快资助房屋的流转，让更多轮候公屋家庭「上楼」，然而理论归理论，实践起来可以是另一回事，政府必须审慎平衡，避免公屋轮候时间进一步延长。

由加强安老、增加侍产假、扩大罕有病患者药费资助，到放宽在职家庭津贴等等，今次施政报告主打民生的取态相当清晰。同时，报告亦尝试触及一些结构性的问题，力谷创科和改革税制，均与经济产业多元化和提升竞争力息息相关。无可否认，报告并未触及本港一些深层次矛盾，诸如政改和阶层流动等问题。当局提出今年底尽快重开俗称「公民广场」的政府总部东翼前地，是释出善意的重要姿态，不过对于修补政治撕裂，效果始终有限。

香港的深层次矛盾，既有政治部分，亦有经济民生部分，眼前的政治死结短期难望突破，唯有聚焦改善民生，坚持「没有民主、哪有民生」，实际等同什么也不干。市民怨气累积多年，原因不一而足，惟政府处理房屋、医疗等民生事务不当，肯定是加深市民不满的重要因素。民生是最大的政治，努力改善民生，是减少民间怨气的方法之一。

环顾世界大势，今时今日要推动社会和经济发展，政府必须更加积极进取，应做就做，没必要拘泥于小政府还是大政府一类意识形态教条。当然，随着政府扩大角色职能，要做的事情更多，提高政府办事能力、加强发动商界和民间力量协作，不仅是很自然的选择，亦有实际需要，然而政府必须审慎而为，确保政策公平公道、资源用得其所、执行高效顺畅、目标没有偏离，避免衍生流弊。

政府提出大幅增加公务员人手，以及成立公务员学院，对于强化管治能力，理应有所帮助，不过当局必须同时加强内部监督，提防架构臃肿、官僚怠惰、效率不足等问题，否则只会浪费公帑「养懒人」。

今次施政报告相当强调官民合作，由推动「首置盘」到创科发展乃至医社合作，官民合力成为了主旋律，不过市民对官商勾结和利益输送心存忧虑，也是铁一般的事实。政府出于现实考虑，提出伙拍发展商，采取公私营合作模式发展「首置盘」，若是符合市民利益，没必要因噎废食，断然排拒，然而政策设计和执行必须小心慎重，确保官商合作公开透明，不存在利益输送，也不会让发展商在补地价等方面获得特殊优待，否则政策随时帮不了市民，反而增加社会怨气，制造更多矛盾。（完）

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