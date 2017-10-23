港报社评：汲日企造假教训，打造中国品牌--经济日报10月23日

日本企业近年频频被揭造假丑闻，最新主角是神户制钢，波及全球500家公司，令日本品牌的光环退色。中国企业宜把握时机，提升「中国制造」品牌地位，才有望实现强国梦。

神钢被揭发窜改部分钢材和制品强度数据逾20年，受影响公司包括丰田、波音、空中巴士、新干綫以及本港高铁，令消费者担心这些汽车、飞机及高铁的安全。

神钢造假只是问题日企的冰山一角，较早前全球最大安全气袋制造商高田，隐瞒气袋安全隐患，最后要申请破产。从高田到神钢，整个日本车企零部件供应质量出问题，三菱和铃木亦被揭油耗造假，令日本车企大受打击。家电企业奥林巴斯和东芝在财务造假，建筑业的旭化成建材偷工减料，都凸显日本制造业近年风波不断。

日企造假，相信与经济迷失20年有关。日企向来标榜精准生产、高品质，令「日本制造」成为优质的代名词。在1980年代圆滙急升下，日企更自我信心膨胀，要争做世界第一，但当经济泡沫爆破后，日本陷入长期经济衰退。日企为了竞争，部分除压低成本，甚或偷工减料，并在数据上造假来营造高质量的假象。

「德国制造」同样是高品质的同义词，福士在柴油车排废数据造假，固然令德国品牌蒙羞，但却没有像日企那样让消费者失去信心，皆因德国政府除罚企业外，还加强对产品的安全质素监管；但日本政府却未采惩处措施，是故日企高层经常鞠躬道歉，但问题依然持续。

造假案对日本品牌荣光打击严重，或成为中国品牌崛起的契机。「中国制造」曾是廉价低质货品代名词，随着一些中国企业从代工生产，成功创建自主品牌，如华为、海尔、格力等，正努力将焦点由生产数量转移到质量方面，来提升中国品牌的形象。

例如华为，今年首3季手机全球出货量达1.12亿部，已超越苹果，排第2，仅次于三星。近年流行的无人机，是由深圳大疆生产，成功抢占全球市场70%份额。

中共总书记习近平提出要在33年内实现中华民族复兴的强国梦，企业若能在谷内需之余，还致力透过科研创新提升产品质量，洗脱低质量污名，还让世界消费者对中国品牌改观，届时中国真的踏上富强之路。相信这条路不易走，惟只要企业肯拼肯变，强国梦可望实现。

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