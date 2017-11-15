港报社评：沪港通3周年，香港居安思危--经济日报11月15日

沪港通开通3周年，资金互通畅顺，并没大乱子，可让中央放心继续藉本港推进内地金融改革开放。惟内地金融最终会大规模开放，香港须把握有限的时间窗口，做大做强离岸中心。

沪港通3年前开通，随着机制操作成熟，中央继去年开通深港通，今年再开通债券通北向通。截至上月底，港股通累计成交逾3.3万亿港元，为港带来6,375亿资金净流入；沪深股通累计成交逾4万亿元人民币，为内地带来3,263亿元人币资金流入。

对内地来说，通过密封的金融管道，可实行即时监控沪港通、深港通和债券通的资金流向，控住有关风险下，吸引外资、推动股改和内地资本帐，促进人民币国际化等，同时亦让内地民众在内地投资产品仍然有限下，多了境外的选择，例如北水南来持有滙丰金额约760亿港元。

换言之，香港担当内地金融开放改革的试验田。而且只要稳行有序，中央便更有信心将项目复制到其他国际金融中心，如新加坡、伦敦等，让内地金融市场逐步与国际接轨。当然，香港金融市场亦因此不但多了内地资金，更多了让国际投资者青睐的内地投资产品，国际金融中心地位得以强化。不过，按内地国策，上海最终会发展成国家最重要的国际金融商贸中心，香港的独家角色并不会长久。

香港宜居安思危，至少要做好3项工作。其一，做深做广中港金融市场互通，例如推进新股通和ETF（交易所买卖基金）通，以至商品通等，令香港有更多人民币投资产品，既促进内地金融与人民币国际化，又巩固香港的人币离岸金融中心地位。

其二，沪港通虽没大乱子，但小事仍难免，如A股跌停板、汉能停牌逾两年，中港需在监管上多作协调，如尽量避免不同步，停牌多作披露等，令国际投资者对沪港通更有信心。

其三，随着股债以至未来商品等可互联互通，内地金融产品进入国际指数，将产生更多商机，本港能设计更多衍生工具包括对冲，只要做得好做得稳，符合中国利益，发展空间可以极大。

行稳才能致远，香港在与内地金融互通上已有了好开始，挑战是如何稳步扩阔深广度，藉先发优势建立厚实基础，在未来中国金融全面开放时，仍能互惠互利而取得更多实利。

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