港报社评：法治忌无理褒贬，司长宜以身作则--信报1月9日

法律面前，人人平等，本来不是什么真知灼见的高论，因为香港一直以来视作理所当然，可是经历过近几年左冲右突的政治风暴之后，这八个字再次显得掷地有声。同样地，终审法院首席法官马道立昨日出席法律年度开启典礼致词时表示，针对司法机构的批评应该有理可据，本来亦是人尽皆知的常识，然而身处当下社会撕裂的非常时空，闻之却又显得醍醐灌顶。

马道立指出：「有时候，人们或会把个人对法律程序的结果的期望，与司法体系是否公正，或相关的法官是否正直，联系起来。这情况在近年法庭处理的一些备受关注的案件时，尤其明显。这些案件来自政治、经济或社会事宜。因此，至为重要的是针对司法机构工作的评论，不论表面看来是褒是贬，都应当在有理可据的基础上作出。」

终审法院首席法官没有点明哪些案件或褒或贬，但大家清楚记忆，当执法者犯罪而被判监，这边厢有人辱骂「司法不公」，当示威者犯罪而被判监，那边厢又有人狠斥「法治已死」，尚有更加不堪入耳的鄙俗词汇纷纷出自不同阵营的大嘴巴，毫无疑问都是缺乏理据的恶言妄语，企图透过语言暴力将一己期望强加诸司法体系，迹近藐视法庭。

在这样夹缠不休的对质气氛之中，马道立强调《基本法》订明本港享有并获赋予独立审判权，法庭裁决不受外来因素影响，并且重申任何对法治的无理批评，绝对不会对社会带来任何好处，诚属当头棒喝。

法庭裁决当然在言论自由的原则之下容许批评，但先决条件是有理有据，尤其重要的是有法可依，要是不满裁决而针对法官的「国籍」和「种族」大做文章，或者上纲上线一口咬定司法机构受到政治操纵，不但对社会没有好处，抑且有破坏法治之嫌，对于崇尚法治精神的香港人而言，无异于搬起石头砸自己的脚。

一起出席法律年度开启典礼的新任律政司司长郑若骅有类似阐述，她说道，港人一方面必须继续坚决扞衞和维护法治，另一方面也要以负责任的态度行事，切勿任意发表贬低法治，并可能对其造成损害的武断言论。

坚决扞衞和维护法治，我们绝对同意，不过眼下有一点必须提醒郑若骅，传媒揭发她名下的自住物业涉嫌僭建，并非不负责任的武断言论，而是有根有据的合理质疑，连她本人（包括隔壁的邻居，即是其丈夫潘乐陶）也没有否认僭建物的存在，只是辩称购入之时已是如此这般的状况罢了。新官上任的郑若骅该当拿出以身作则的法治精神，尽快按照相关的建筑条例匡正其物业，重建一己之诚信与权威，否则司长带头维护法治将会事倍功半。古有明训：「其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。」

对法治不应无理批评，对司长则该抱合理期望。公平地说，郑若骅甫上任即涉及僭建风波确是令人侧目，但若因此而要求她下台辞职未免过于苛刻，毕竟观乎其履历确是优秀人才，尤其具备享誉国际的仲裁专长，可能在「一国两制」之下为协调各方争端带来不少帮助。律政司司长一职关乎大家珍而重之的法律面前、人人平等，那么郑若骅必须实践公众对她的合理期望，最基本的就是做一个依法改正僭建物的好市民，不容享有不平等的特权，然后尽展所长为纷纷扰扰的香港社会探索符合法律的解决方案。

《基本法》第六十三条列明：「香港特别行政区律政司主管刑事检察工作，不受任何干涉。」律政司司长的独立决定连特首也无权过问，说明郑若骅洁身自爱是何等的重要。假如司长不愿或不能亲身示范在僭建问题之上彰显公义，象征公义的泰美斯女神必蒙羞。（完）

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