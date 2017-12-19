港报社评：法治精神勿扭曲，谁打人谁就有罪--信报12月19日

退休警司朱经纬昨日在东区裁判法院被判罪名成立，控罪是袭击致造成身体伤害。法官钱礼表示，由于案情严重，必须即时还押等候十二月二十九日判刑，意味着被告将于狱中度过普天同庆的圣诞节，刚巧也是他的五十八岁生日。

事发于二○一四年十一月二十六日占领运动期间，在旺角弥敦道执勤的朱经纬涉嫌以警棍殴打途人郑仲恒，他曾向投诉警察课辩称以警棍作为「手臂延伸」驱使对方前行，但监警会不接纳，律政司遂决定落案起诉。事隔逾三年，这位退休警司终于受到法律制裁，法官认为被告自辩的供词与呈堂影片有矛盾，以警棍殴打事主颈部缺乏合理解释，而且质疑被告并非真诚相信当时事主有侵略性行为或意图。

朱经纬案尽管拖了一段时日，还触及占领运动的政治因素，所以必定会有不同立场的群体予以不同解读的评价，有人觉得是「彰显公义」，有人觉得是「失诸偏颇」，例如昨日有记者问朱经纬「会否向事主道歉」，其亲友即起哄大叫「打多佢几下」。

其实，不管情绪化的取态如何，也不管被告的身份是谁，此案可以用一个通俗易懂的道理阐明，那是「打人就系唔啱」。如果大家服膺于谁打人谁有罪的原则，那么朱经纬案及其他同类案件的是非曲直一目了然。至于争议性更大的七警案亦可作如是观，打人就系唔啱，七警打人固然有罪，案中被打的曾健超涉嫌袭警，所以他亦有罪。

为什么要不嫌浅陋介绍幼稚园学生也懂的道理？因为在香港这个撕裂社会，触及政治因素的案件往往被扭曲至颠三倒四，这边厢指摘「警察拉人、法官放人」，那边厢高呼「助纣为虐、法治已死」，本来不偏不倚独立裁决的法庭沦为批判对象，攻讦者所持的理据并非谁打人谁有罪，反而是以亲疏定黑白，谁打我的人，谁就罪无可恕！「敌方」的人被打，就是抵打！

香港不应继续撕裂，法治尤其不该亵渎，因此，香港人最好重新温习小孩也懂的道理，打人就系唔啱，管你是警司还是示威人士，然后坦然接受法律制裁，不要诸多藉口呼天抢地。

朱经纬案的起诉权握在律政司手里，最近盛传，律政司司长袁国强快将离任，那么很自然令人关心谁来接任司长，而新司长在决定起诉某一案件与否之时，会不会大公无私。

袁国强任内政治动荡，既有占领运动，又有旺角骚乱，其处境可谓「猪八戒照镜，里外不是人」；据说接棒大热人选是仲裁专家郑若骅，特色是没有特色，因为她甚少对政治议题发表意见。

袁国强是上届政府续留迄今的司长，有部分舆论分析指出，他答应现任特首林郑月娥再坐一会，只是捱义气挡子弹，消耗一己民望处理好被普遍视作烫手山芋的高铁「一地两检」，告退之时可让继任者凭着较高的民望展开其他工作，例如《基本法》第二十三条立法。这样的「挡子弹论」未知真假，但我们认为，即使袁国强愿意捱义气，其继任者亦须具备出类拔萃的才华，方能驾驭得了复杂多变的局面。最重要的一点，律政司司长必须坚毅不屈扞衞香港的法治精神，把本来卑之无甚高论的浅陋道理，再度在全人类面前发扬光大，那就是，法律面前，人人平等。

法治好比空气，有的时候，不觉其存在，一旦没有了，益显其可贵。香港法治经历过闹哄哄的冲击，是时候回复基本步，律政司决定是否对某一类案件起诉，很大程度印证法律面前、人人平等能否彰显。

郑若骅如果确是律政司司长接任者，她过往很少对政治议题发表意见不成问题，反而是优点，因为判断「打人就系唔啱」根本毋须政治考虑。

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