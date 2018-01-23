港报社评：泛民不团结难以言胜--信报1月23日

既然参加游戏，就应遵守游戏规则；订立规则的人，当更该维护规则。尊重机制是民主派经常放在嘴边的「金科玉律」，然而在民协冯检基的遭遇之上，大家看到的似乎是另一回事。不少泛民中人公然打算推翻初选机制，卒之导致冯检基昨日宣布放弃替补地位，即使专业议政姚松炎参加三月立法会九龙西地区补选的资格被取消，他也不会以Plan B的身份顶替出选。

游戏规则是什么？泛民明知要重夺议席的话，非团结不可，最佳策略是只派一人参与各区补选，始能集中票源，避免出现鎅票效应，让建制派候选人「渔翁得利」；经过多番协商遂有达成共识的初选机制，按投票及民调综合结果厘定优次。根据这样的游戏规则，泛民的九西名单是姚松炎排第一，冯检基排第二，民主党袁海文排第三，排前者参选资格若有闪失，余人顺序递补。由于姚松炎曾经被褫夺议员席位，属于高危人士，所以冯检基的替补地位成为受关注的焦点，不幸的是负评多于正评，他透露连其家人亦被咒骂。

太多人忧虑「姚落基上」的安排令胜算大减，甚至纯粹出于不喜欢冯检基的政治路线或个人风格，提议不如改由其他人士替补，包括没有参加初选的民主派元老，例如公民党主席梁家杰。退一步海阔天空，此乃冯检基弃当「备胎」的动机，以免泛民阵营继续陷于分歧与斗争的窠臼，宁愿由「又倾又砌」变成单边被砌。

冯检基虽说是主动弃权，但严格来说，这次事件其实是泛民自我DQ，即使存在着机制，却因为人选并非心仪对象而不惜弃之如敝屣。早在冯检基宣布退出之前，泛民阵营已有意见指出，推翻机制是不负责任行为。民主党副主席罗健熙撰文呼吁，尊重机制乃应有之义，有机制而不跟从则是「缺乏政治伦理、没有道德、输打赢要、公然走数」。

至于冯检基本人，日前打了个相当生动的譬喻：「我买了飞排队坐摩天轮，点知去到话个位要畀梁家杰坐，佢又唔使排队，又唔使买飞，但我就畀咗八万几蚊参加初选。」

空有机制而拒绝遵守，符合程序公义吗？谁不顺眼就换掉谁，这跟泛民一直以来深恶痛绝的「筛选」有什么分别？就算冯检基如今以大局为重，渴求以和为贵，藉着弃权来避免「同道中人」分歧与斗争，接下来还有一个头痛问题：袁海文能够获接纳而以Plan C身份得到替补席位吗？单以胜算而论，袁海文的号召力远逊于姚松炎，知名度也远不如冯检基，假如因此又把他「筛选」掉，泛民的再次自我DQ恐怕进一步贬损形象。

民主党主席胡志伟说得没错，冯检基的退出可以预见后遗症更大。胡志伟没有详细阐述后遗症是什么，但不难看出，症状之一是民主派继续为了谁是「备胎」而争拗不休，要是最终把初选机制彻底推翻，泛民又会回到碎片化的状态，届时建制派参选者将会暗暗窃笑。

对于冯检基退出，袁海文表示留意到初选后民主派出现「令人忧虑的内耗」，他不断备受攻击并不公平，民主制度不应「因人而废」。诚哉斯言，因人而废不符民主精神，偏偏民主派虽以民主为号，却视游戏规则极具弹性，可供搓圆揿扁，看在选民眼里情何以堪。

按目前情况判断，泛民比较明智的做法是搁置争议，仍然由袁海文饰演Plan C（其实已升为Plan B），然后指望姚松炎做足一切准备工夫而不被取消选举资格，一旦姚名正言顺成为候选人，实实在在展开拉票工程角逐九西议席，那么谁是替补角色根本毫不重要。怕只怕争议没完没了，或者到头来再定规则，把龙门搬到让个别民主派元老真的「又唔使排队、又唔使买飞坐上摩天轮」，这样的所谓备胎，随时有机会爆胎，不服气的人另起炉灶又自行参选去也。

总的来说，泛民不团结难以言胜，自我DQ有悖团结的要求。

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