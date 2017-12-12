港报社评：泛民拉布逾度惹反弹，建制修规治标不治本--明报12月12日

立法会加开会议，审议修订《议事规则》议案，从会期安排看来，立法会主席梁君彦争取在圣诞节之前通过议案。修改《议事规则》是议会重大事项，理应有深入透彻讨论，以祈在议会整体运作、议员议事权力与议会效率之间，取得平衡；可惜今次修改立法会议事规则，沦为议会党派杀红了眼的斗争结果，即使通过了修订，日后议会能否恢复正常议事？立法会对香港发展会是助力还是阻力？仍然是未知之数。

实行代议政制的国家地区，少数派议员在议会「拉布」，属于整体议事的一部分，本港立法会泛民议员以拉布为手段，争取主张或诉求得到体现，并非什么大不了的事，惟其与其他国家地区议会不同之处，在于本港并没有机制处理拉布，致使泛民议员作为少数派，可以变相骑劫立法会，瘫痪议事，使议会功能几近尽失。过去几年，迫切民生事项延宕，应有发展停滞不前，香港整体已经受到影响。

泛民议员拉布之初，基于立法会组成未充分反映民意，多数市民并未太大抗拒，只是泛民议员拉布手法愈演愈烈，甚至可以荒唐来形容，例如有议员动议驱赶新闻工作者和市民，不让他们旁听立法会会议；至于泛民议员为求制造流会，故意缺席会议，个别议员看到果真流会了，在镜头前表露从心底发出来的喜悦，使人认为他/她视立法会为游乐场。泛民议员大概感受不到爱护香港的人对一幕、一幕立法会乱象之厌恶和痛心。

开会是议员基本职责，泛民议员却把故意缺席说得天经地义，并沾沾自喜，以为无论他们怎样在议会乱来，说辞如何扭横折曲，都会获得市民认同和支持。不过，凡事总有一个度，若逾「度」了，就会惹来反弹。近期，泛民议员为对抗建制派修订议事规则，惯常上纲上线，连《基本法》23条立法也搬出来了，不过从市民反应看来，过去一抓就灵的「恐吓」招数，现在失灵了，市民对修订议事规则的抗拒程度，与泛民议员预期有显著落差。

中大亚太研究所访问了722名18岁以上市民，结果显示49.4%赞成修改议事规则以减少拉布，不赞成为30.1%；至于是否支持议员就具争议议题拉布，以阻挠相关法案或议案通过，受访者有50.8%不支持，只有14%支持，差距更大。以往，市民对拉布抱持中间取态，现在偏向明确了，不赞成、不支持十分明显，相信这是泛民拉布拉过了头，市民感到利益已经受损而民意转向。

同一个调查就「一地两检」询问了受访者，其中58.6%不赞成议员就此拉布，只有22.2%赞成。关于「一地两检」，泛民阵营假设了很多场景「恐吓」市民，描绘「一地两检」之可怖，从民调结果看来并不奏效。连同市民对拉布的取态，泛民议员已经与民意处于对立面，不过，他们之中有人声言不理会，继续我行我素；目前不知道整体泛民议员是否仍然一拉到底，已故司徒华先生当年就议事、做人有两句名言：「有道理走遍天下，无道理寸步难行」。这位前辈的话，值得泛民议员咀嚼。

建制派议员提出修订议事规则，是对议会失序的反弹，从恢复议会理性议事，议员在议事堂开展有意义讨论，发挥对政府正常监察职能等出发，建制派的举措难以非议，严格而言更是职责所在。问题是建制派所提出修订，其中一些会否改变议会面貌、弱化议员监察政府的权力等，值得深入探讨。

例如为免流会，把立法会全体委员会阶段法定人数，由现时全体议员一半（35人）降至20人，修订若获通过，日后议事堂只有20来人的零星落索景象，就会成为常态，「开会属于议员基本职责」岂非成为空话。又例如，提高成立专责委员会门槛，由现时只要有20名议员同时站立提交呈请书，修订为须全体议员一半（35人），修订通过后，政府将会更「安乐」，议员监察政府的权力则很难说不被弱化了。

建制派所提出修订，基于斗争需要，是否就事论事和顾及议会的角色和职能，值得探究。表面观之，今次修订完全沦为「矛」与「盾」的攻防设计，着眼于尽量堵塞泛民议员的拉布空间，对修订可能带来的影响，缺乏足够讨论。市民倾向不赞成拉布，未虑及一些修订是否必要，显示整体社会被拉布拖得疲累了，充斥着顾不了那么多，先处理拉布再说的意味。这种社会氛围，并不值得高兴。

无论如何，以目前建制派议员在议会的优势，议事规则按他们的意愿修订的机会很大，泛民议员拉布空间被压缩，将成为事实。只是，任何规则管得了君子，管不住小人，议事规则修订之后，若泛民议员拉布路线不变，相信他们就修订后的议事规则，仍然可以「开拓」出拉布空间。立法会发生的事，性质属于政治对垒，修订了议事规则只是治标，远未治本；如此之下，修订了的议事规则会否使立法会成为推动香港发展的积极助力，且拭目以观。

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