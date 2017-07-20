港报社评：泛民拦路留一手，林郑斡旋有空间--信报7月20日

立法会财务委员会昨日召开本年度最后一日会议，有待通过的是八项拨款议程，全部属于民生项目，当中最受关注的是三十六亿元教育新资源拨款。民生项目本来跟政治争拗无关，予以通过乃合情合理之举，可惜最近出现了影响深远的DQ案，四名非建制派议员被法庭裁定宣誓无效而褫夺议席，若把去年已被取消资格的梁颂恒和游蕙祯计算在内，总数则是六人，同仇敌忾的泛民阵营遂把不满情绪发泄于财委会之上，在审议过程中横生枝节，浪费不少宝贵时间，结果有幸有不幸。

幸运的是，排在议程首位的三十六亿元教育新资源拨款拉扯到最后总算有惊无险（四十三票赞成、三票反对、六票弃权）。教育局局长杨润雄表示，审议时虽有风波，但最终获得通过，能于今年九月顺利推出。他说DQ案令事情变得复杂，希望行政立法关系可一步步改善。另外获得通过的议案是开设民航意外调查机构的总调查主任职位、三间医院扩建及重建五十五亿元拨款，以及水务改善工程项目。

不幸的是，其余议案由于时间不足而无法通过，包括东涌新市镇扩展拨款、兴建沙岭骨灰龛场拨款、中九龙干线拨款、油麻地露宿者服务单位重置工程拨款，以及公务员加薪拨款，须待十月复会才可审议。

综观昨日财委会的情况，泛民的策略十分明显，就是不管怎样无风起浪，必定确保教育拨款得以过关，因为此事涉及教师、学生和家长的福祉，而且教育界乃泛民票仓，广大选民得罪不起，至于其他项目则「各安天命」。何以见得泛民非要让教育拨款通过不可？会议踏入第四节，建制派议员在表决临时动议之时集体离场，令多项无约束力动议意外地获得通过，必须进入辩论阶段，意味着消耗时间，导致随后的教育拨款能否表决通过变得形势危急。这时候，提出临时动议的泛民议员均未有发言辩论，直接要求表决，民主党黄碧云甚至以节省时间为由，罕有地要求记名表决的响钟时间由五分钟减至一分钟。

另一可圈可点之处是，全日最激昂的行动发生在教育拨款通过之后，朱凯廸、陈志全、许智峯和毛孟静拉起横额，走到主席台前，高呼「人大释法可耻、DQ议员可耻」等等口号，扰扰攘攘令会议一度暂停。为什么不在教育拨款通过之前发难？个中深意呼之欲出，泛民纵使扮演拦路虎，仍然留有一手，他们根本无意让教育界成为牺牲者。

对于尚有五项民生议案被弄致无法赶上尾班车，民建联李慧琼批评泛民骑劫议会，建制派感到非常遗憾及愤怒。

平心而论，建制派之怒并非无的放矢，毕竟泛民确是意气用事，明知时间紧绌，还要阻人前进，正如对于未能表决中九龙干线拨款感到失望的运输及房屋局局长陈帆所言：「我相信以普通人的智慧都可以判断责任谁属，我个人就不表置评。」然而换个角度来说，际此行政立法关系始终僵化的政治大气候之下，经过DQ案损兵折将的泛民没有施展浑身解数全力拉布，愿意让最受关注的教育拨款得以顺利通过，已经是相对克制的表现。尤其值得留意的是，教育拨款是新特首林郑月娥一手催生的项目，难得地得到泛民同意，最终没有一拍两散，反映双方尚有斡旋余地。

民主派会议召集人涂谨申表示，部分拨款未能通过，是梁振英政府以释法方式取消议员资格，导致议会不稳定状态所造成，责任在于政府，他要求林郑月娥在未来两三个月解开死结。这番话的潜台词是说，现届政府必须继续释出善意，表面上确如建制派形容的将议案变作「人质」，实际上大有商量余地。事态发展如何，且看林郑与泛民怎样互动。 （完）

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