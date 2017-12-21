港报社评：泛民放下拉布包袱，未尝不是一种解脱--明报12月21日

立法会修改《议事规则》之役虽已告一段落，然而政治余波一时三刻并未止息，社会讨论焦点之一，是普罗大众对泛民抗争动员「零反应」，有人归因于占领运动后市民「冷漠心死」，不过近年泛民滥用拉布惹来反弹，也许更为关键。拉布操作变质，不得人心，《议事规则》修订通过，对泛民是一次挫败，可是换个角度看，也许亦是一种解脱，可以重新思考如何再上路。

这次《议事规则》修订，建制派比预期赢得更为轻松。议会内，建制派挟着议席优势，泛民本来已是招架乏力；议会外，泛民以「今日改议事规则，明日廿三条立法」作为口号，呼吁市民在立法会外紮营抗争，可是最终只有百多人响应，大部分都是社运界旧面孔，普罗市民反应冷淡。修订通过后，泛民坚称只是败于不公义的政治制度，「民主派没有输」，然而如果泛民冷静下来后，仍然拒绝承认输了民意、输了动员，未免是逃避现实。泛民实有必要深切检讨失败原因，汲取教训。

过去数年泛民路线激进化，拉布变本加厉只是一例。当然，泛民议员亦意识到，不能只顾讨好一批激进铁杆支持者，还须争取一般市民认同，为此泛民花了不少工夫，炮制种种「论述」，为抗争自圆其说。过去泛民最成功之处，就是善于塑造民意带领舆论，站在政治道德高地，掌握论述话语权，可是观乎过去半年，由高铁「一地两检」方案，到今次修订议规，泛民这套招数已不再灵光。

早前中文大学民调发现，五成受访者赞成修改议规减少拉布，不赞成只有三成；近六成受访者反对就「一地两检」拉布，赞成只有22.2%。泛民施展民情操作，大打「恐惧牌」，诸如23条再临等等，并未令到市民站到他们一边。整场议规修订战役，无论是过程还是结果，都反映滥用拉布不得人心，泛民必须直面这一政治现实。

也许泛民有人坚称，经历占领运动，市民对抗争求变已经「心死」，对恐惧也失去了反应，失去站出来的意欲。这个说法似乎言之成理，然而泛民也要小心避免堕入「论述陷阱」。相比起民调清晰显示市民反对拉布，「市民心死论」的问题在于无从验证，市民何时才会从「心灰意冷」恢复过来，「心死论」也没有任何预测能力或启示作用。当一种论述「难以证伪」，往往只说明它是一种意识形态，缺乏现实指导作用。「心死论」实际是将动员失败的责任，推卸给群众，这对于刺激泛民内部反思检讨，并没有多少帮助。泛民必须时刻警惕，围炉取暖自圆其说，有可能慢慢背离民情。

泛民表示，拉布的实际作用，是拖延一些争议法案，以便争取更多时间向市民解释论述，凝聚巨大民意压力，寻求扭转局面。有关说法本来不假，可是看在不少市民眼里，不过是泛民又一次自圆其说，与耳闻目睹的事实并不相符。拉布本是非常手段，只应留在关键议题关键时刻使用，可是由修订版权条例到医委会改革，市民看到的，却是立法会议员不分轻重动辄拉布，无视大律师公会忠告，又或病人权益组织要求，硬生生将法案拖死，牺牲的是香港社会利益。当年泛民不满梁振英，不断拉布阻挠成立创科局，到现在人人谈论香港创科发展落后，必须急起直追，难道泛民真的认为，市民觉得立法会对此全无责任？

议事堂充斥意气之争，鲜见有意义的讨论，人人都说监察政府，实际却是瘫痪议会，对于「成功」流会，议员有时甚至喜形于色。多数市民渴望改变，并非无法理解。泛民路线激进化，「声大者」往往主导议题讨论方向，温和泛民人士眼见斗争手法日趋激进，也许心有不安，觉得做法并不妥当，然而为了保持团结，唯有「跟大队」接受綑缚，随波逐流。议规修订后，拉布工具大幅减少，对于泛民阵营，特别是温和派议员来说，其实是一个契机，可以放下「拉布」这个政治包袱，顺应民情重新出发，做好监察政府和议事的本分。

监察政府，多少离谱之事假汝之名而行。选民投下神圣一票，选出代议士进入议事堂，惟不代表选民送上了一张空白政治支票，任由议员随心所欲发挥。议员不愿正视民情，自圆其说太多，偏离现实，说服力无可避免大打折扣。议规修订通过后，部分泛民议员矢言要向建制派「百倍奉还」，究竟是泛泛而谈，还是决心要将「议会战争」升级，还需拭目以待，不过泛民与其研究怎样大报复，还不如先思考调整路线，走出由一众铁杆支持者所营造的「舒适区」，多听一般市民心声。

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