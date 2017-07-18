港报社评：泛民落井勿下石，修补撕裂莫食言--信报7月18日

高等法院上周五裁定四名立法会议员宣誓无效，撤销梁国雄、罗冠聪、刘小丽和姚松炎的议员资格，连同青年新政的梁颂恒和游蕙祯在内，已有六名非建制派议员被褫夺议席，不但泛民阵营势力萎缩，而且整体政治生态丕变，情况之突兀回归以来未见。理论上，在DQ（Disqualified）案中被取消资格的议员可以提出上诉，但正如梁国雄表示，上诉须支付巨额律师费，四人一旦败诉，每人最少承担高达三百万元讼费，届时若然财力无法负荷而不得不破产，将不能再参与由于议席出缺而进行的补选。

上述六人丧失议席，源于上届梁振英政府「依法办事」，也许有人会形容为「有权用尽」，透过律政司提出司法覆核；此外，亦有个别市民入禀，挑战朱凯廸和郑松泰的议员资格，案件排期于本月二十六日开审。假如市民入禀亦能胜诉，败诉的泛民将会总共在议会减少八个席位，还未计及正在面对类似官司的陈志全、邵家臻、尹兆坚、林卓廷、邝俊宇等等。

法庭的判决当然必须尊重，此乃法治社会的核心价值，问题是新特首林郑月娥一直以修补撕裂作为施政理念，际此泛民阵营出现闻所未闻的危机，现届政府该当以怎样的态度应对之？我们认为，在林郑锐意改善行政立法关系的大前提之下，不该乘人之危，勿落井下石，尤其不要在这段非常时期推出极富争议性的敏感议案，例如《基本法》二十三条立法，否则新政府上台以来刻意营造的良好气氛将会烟消云散，林郑得来不易的民望急升亦恐会应声暴挫。

首先必须强调，本周三立法会财务委员会利用暑假休会前仅余的八小时会议，讨论三十六亿元教育新资源拨款，泛民应冷静地以事论事，不要将DQ案激起的情绪掺杂其中，毕竟教育拨款关乎教师、学生和家长的福祉，而且事前一直得到普遍认同，泛民要是节外生枝令拨款胎死腹中，今年九月新学年落实无望，教育界和市民不会接受。教协日前去信全体议员，指出DQ案的法律程序必须尽快厘清，但同时表明教育新增资源是经多年争取而出现的「曙光」，促请议员通过拨款，实在道出了社会的主流意见。

假设泛民从善如流，没有在教育拨款一事上感性盖过理性，那么特区政府不妨酌情处理DQ案所牵涉的追讨薪津问题。在高院的判决中，四名议员被取消资格且日期追溯至首次宣誓的去年十月十二日，故严格而言，意味着他们必须交还本届会期已发的薪津，然而梁国雄、罗冠聪、刘小丽和姚松炎实实在在做了差不多一年的议员，连部分建制派议员亦认为，对于四人要「回水」有保留，因为他们上任至今的确有履行职责，不追讨全数薪津也说得过去；这情况跟梁游案不同，梁颂恒和游蕙祯是未做议员已被DQ，没有履行过一日职责。如果现届政府跟上届政府一样「依法办事」而悉数追讨薪津，恐怕会引起落井下石的质疑，对于修补撕裂有百害而无一利。

至于切勿推出敏感议案，且看浸大传理学院一项民意调查，在梁颂恒和游蕙祯被取消议员资格之后，调查发现若政府在「空窗期」推动二十三条立法，六成七受访大学生声称会以不同方式抗争，四成会参与和平示威游行，接近两成愿参与有法律风险的公民抗命行动，包括非法集会和占领行动等等，百分之十二会参与更激进的抗争行动，甚至有百分之十点五表示若遇到警方武力攻击，会以武力反抗。

林郑讲过，待创造有利条件和氛围之后才考虑二十三条立法，目前的条件肯定不利，绝对不宜轻举妄动。

其实，现届政府只须以不变应万变，让DQ案走完所有法律程序，到时该补选就补选。总而言之，林郑必须兑现承诺，修补撕裂切忌食言。（完）

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