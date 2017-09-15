港报社评：泛民补选变数多，四席难以全复得--信报9月15日

立法会目前有六个议席悬空，原本全属非建制派，六人由于宣誓被裁定不符规定而取消资格（简称DQ案），选举管理委员会昨日宣布，明年三月十一日举行补选，以填补四个议席空缺，包括香港岛、九龙西和新界东三个地方选区议席，以及建筑、测量、都市规划及园境界一个功能组别议席。六席出缺，何以只补选四席？因为新界东的梁国雄和九龙西的刘小丽已就其DQ案提出上诉，司法程序未完成，所以政府决定分开两次补选，先行填补四席，余下两席容后再谈。

补选分上下集乃非建制派一贯的要求，理由是这样的安排即是变相的单议席单票制，对传统上票源比例多过建制派的泛民主派有利。相反，建制派颇有微言，认为政府此举是向泛民「松章」，应该「等埋」梁国雄和刘小丽的上诉结果才一次过为六席合并补选，以免劳民伤财及浪费公帑云云。民主党主席胡志伟则形容政府这次是回归正轨，兑现早前的公开承诺，即有关议席在司法程序完结后尽快补选。

表示失望的建制派怀疑，梁国雄和刘小丽就DQ案提出上诉只是策略性摆姿态，凭此阻止合并补选；梁国雄成功申请法援全数资助也许会把官司打到底，但刘小丽可能在政府公布四席补选日期后，便向法院申请搁置上诉，以免一旦败诉要支付巨额讼费。这样的怀疑不无道理，然而在现存的「游戏规则」下，即使如此并不违规，亦无可厚非，毕竟香港的政治形势波谲云诡，泛民既已痛失六席，千方百计将损失减至最低乃人之常情。

不管政府是否出于「修补撕裂」的动机而有意松章，分开两次补选有利泛民确是事实，接下来的问题是泛民能否收复失地，或者建制派能否乘虚而入。由于这是变相的单议席单票制选举安排，各席赢家只有得票最多的一个，那么无论哪方阵营，最理想的部署自然是一人出选，以免分薄票源，即是防止俗称的「鎅票」。可是众所周知，泛民主派仅仅是一个非常笼统的称谓，细分尚有传统民主派、本土派和自决派等等，路线有温和，亦有激进，彼此之间龃龉时闻，有可能取得共识协调一人出选吗？

以九龙西为例，目前传言泛民考虑参选者计有刘小丽、民主党袁海文、公民党余德宝和民协冯检基，光是这一选区已经未必一人出选。理论上来说，刘小丽是DQ案的当事人，由她出战争取赢回议席符合政治伦理，但在这个碎片化的阵营里面，谁也不代表谁，未必有人具备足够的权威劝得动其他人让路。因此，泛民选情存在着不少变数。

假如刘小丽和梁国雄参与补选并且当选，将会触发另一个耐人寻味的问题，要是他们在DQ案上诉得直（机会微不等于绝无可能，终极的官司结果亦可能在明年三月补选之后才揭盅），意味着恢复未被取消资格前的议员身份，那么他们各自一个人，如何处理名下两个议席？这问题看来要留待法律专家解答。另一个可能是刘、梁二人一旦膺选，随即撤销上诉，只是如此一来，公众的观感会是怎样，泛民也不能不加考虑。

泛民的成败得失始终系于选民的喜恶爱憎，经过一年来的宣誓风波，加上其他林林总总的诸般争拗，即使当初票投泛民的人士，今次再拣议员，也许会有非一般盘算，参选者会不会又受制于必须真心诚意拥护《基本法》的「签署确认书」？就算排除万难当选了，新的议员又会不会重蹈覆辙，因宣誓就职不够庄重而被取消资格？更加核心的考虑在于，泛民阵营的表现是不是仍然获得支持？或者说，选民基础就算不变，他们会变得较支持温和还是激进路线？

明年三月补选四席，泛民最乐观估计也恐怕难以全部议席失而复得，事关建筑、测量、都市规划及园境界功能组别以往是建制派票仓，姚松炎去年以未过半票数爆冷当选，乃受惠于建制派推出两张名单参选，这次如果建制派改派一人抢滩，胜选的机会较高。（完）

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