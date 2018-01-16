港报社评：泛民补选隐忧在团结--信报1月16日

经历过宣誓风波导致六名议员席位被褫夺之后，立法会补选定于三月十一日举行，届时将会率先决定其中四个议席花落谁家，包括九龙西、新界东和港岛三个地区，一个功能组别建筑、测量、都市规划及园境界（简称建测界）。

正常立法会地区直选采用比例代表制，但补选不同，各个出缺议席只有一人当选，乃变相的单议席单票制，所以对于泛民和建制派而言，最理想的策略是一人参选，以免僧多粥少造成鎅票效应。在这样的考虑之下，泛民在刚过去的周日举行初选，九龙西和新界东各有三名候选人，藉着投票与民调等综合结果，实施每区一名代表参与三月补选的策略，港岛则因成功协调由香港众志常委周庭披甲上阵，毋须进行初选。

周日的初选投票相当踊跃，结果昨日公布，九龙西胜出者是专业议政的姚松炎，第二位是民协的冯检基，第三位是民主党的袁海文。至于新界西，出线的是新民主同盟的范国威，其次是工党主席郭永健，前学联常委张秀贤敬陪末席。

泛民阵营碎片化是路人皆见的现象，理念五花八门，光谱色彩纷呈，山头各据一方，耗尽九牛二虎之力才让各党各派同意初选，实在已是难能可贵，因此近日最常听到的呼声就是「民主派必须团结一致」，务求击败建制派候选人。另一边厢的建制派，同样以团结自勉，例如推举党友陈家佩参与角逐港岛区补选的新民党主席叶刘淑仪表示：「我哋系空前团结。」

变相的单议席单票制毋庸置疑是一场零和游戏，赢的全赢，输的全输，泛民和建制派不约而同打出团结牌，丝毫不令人感到意外。然而问题始终存在于是否「口和心不和」，泛民阵营即使初选得出结果，并不意味着一人参选的策略必然得以贯彻执行，各党各派不一定真心实意全力支持初选胜利者，尤其惹人忧虑的是范国威。

范国威出身于民主党，因意见不合而于二○一○年脱离该党另起炉灶，成立新民主同盟。既与民主党种下嫌隙，又传范国威跟不少泛民中人关系不佳，因此在这次初选中有两点颇堪玩味。首先，民主党宁愿支持工党主席郭永健，也拒绝力撑旧党友范国威。其次，初选机制是实体投票占百分之四十五，港大民意研究计划的电话民调结果占百分之四十五，民主派的政治组织投票占百分之十，范国威在前两项皆踞榜首，唯独是政治组织投票不及郭永健。换句话说，绰号「咖喱饭」的范国威在泛民党派心目中并非最佳人选，参与三月补选之时能否得到所有非建制政治组织鼎力襄助顿成疑问。

九龙西的泛民代表为姚松炎，他是宣誓风波其中一个被褫夺席位的原议员，本来循建测界功能组别膺选，如今「转换跑道」，尝试凭其具一定程度的议会经验和人气出战地区直选。按牌面而观，姚松炎当然有足够条件在九龙西跟建制派的参选者一较高下，但值得留意的是政府的取态，会不会再以种种理由取消他的出选资格？政制及内地事务局局长聂德权昨日被记者问及此事，答案是不置可否，仅称现阶段不评论个别情况，选举主任会按照相关规定处理云云。

万一姚松炎到头来真的被阻止「入闸」参选，泛民的应对方法是改由初选排名第二位的冯检基顶替。如果发生了这么戏剧性的情节，冯检基本人是否不介意「执二摊」固然是问题（他曾经说过假如初选落败，日后不再参与任何选举），就算他甘当「政坛李克勤」而投入选战，能否促成泛民团结为他拉票又是另一难题。

团结之道，人尽皆知，恰恰却是团结两字最令泛民头痛。初选有了结果，但隐忧挥之不去，三月补选的成败关键系于能否实现民主党主席胡志伟的一句话：民主派现要将恩怨放下。惟人世间的恩怨情仇，放下着实谈何容易。（完）

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