港报社评：泛民补选鹬蚌相争，败部复活未许乐观--信报11月24日

立法会昨日再因法定人数不足而流会，政府提出的《刑事诉讼程序条例》无法表决，建制和泛民两派又互斥其非。流会一刻只有不足半数的三十四名议员在席，建制派缺席者七人，泛民除了民主党邝俊宇在席之外，其余全部缺席。谈及此事，立法会前秘书长吴文华接受刘慧卿网台节目访问时表示：「不在席而导致流会的议员应该被罚扣人工。」

无论流会责任谁属，也不管怠忽职守者应否扣人工，现在立法会的整体气氛是围绕着修改《议事规则》的角力而拉拉扯扯，正如议会阵线的朱凯廸所言：「现在打的仗持续几个月，扞衞立法会《议事规则》，不要让建制派单方面修改。」那就是说，泛民的战术是争取每一个机会拖延时间，可发言则发言，可缺席则缺席，要求点算法定人数无用的话，甚至使出怪招拉布，例如动议要求新闻界和公众人士离场，藉此增加耗费时间的额外发言机会。

至于建制派，修改《议事规则》为的就是废掉泛民的拉布武功，目前的时机恰恰适宜乘虚而入，由于泛民有六名议员卷入DQ案被取消资格，失去分组点票否决权，要待明年三月才补选。所谓「现在打的仗持续几个月」，意思是泛民想把修改《议事规则》拖至三月补选之后才正面交锋，届时大有机会重夺议席，分组点票否决权失而复得；建制派当然希望快刀斩乱麻，三月补选之前来个了断。

建制派有意修改的其中一条《议事规则》是把立法会全体委员会法定人数由现时的半数三十五人降低至二十人，以减少流会机会。然而，吴文华提出，降低全委会法定人数有一大弊处，就是一旦在全委会阶段，赞成把法案条文纳入条例草案的议员不在席，而不在席则等同投反对票，这就难以确保条文最终得以纳入，降低法定人数可能更易「甩辘」。

不管怎样，明年三月补选是十分关键的分水岭，泛民能否继续拉布，建制派能否修改《议事规则》，从而引伸到立法会能否正常运作，全皆系于届时的投票结果。接下来自然要问，泛民可以重夺议席吗？暂时而言，未许太乐观，原因是整个阵营呈现「政治光谱碎片化」的乱局，至今无法在各个选区达成协调共识，多人有意参选，等于鹬蚌相争，即是互相鎅票，让建制派有机会坐享渔人之利。

以九龙西为例，原本的议席属于青年新政的游蕙祯，按照所谓的「政治伦理」，泛民的参选者应该来自青年新政，或者理念接近的同路人，可是现时积极考虑参加补选的名单竟然包括民协的冯检基、民主党的袁海文和无党派的曾健超等等。同样丧失九龙西议席的刘小丽早前表明，如果游蕙祯的青年新政派人出战，她会弃选。昨日传出一则消息，游蕙祯公开支持的同路人袁健恩宣布不会参加补选，他说「与其内耗初选，不如合作对外」；不过他又说，现时有机会参加补选的各人，基本上没有一个能得到广泛支持。如此一来，刘小丽会不会毋须顾及政治伦理而加入战团？她若然参选，会不会把局势搞得更加复杂？

跟一般立法会分区直选采用的「比例代表制」不同，补选变相成为「单议席单票制」，按照过往的得票数据显示，泛民是占优势的一方，如果只派一人参选的话，重夺议席并非难事。却可惜，多人参选随时导致票源分散，泛民心知肚明，力图杜绝此弊，所以尝试设计初选机制，不过迄今争持不下，各党各派各说各话，建制派看在眼里笑在心里。

九龙西战况混乱，新界东也不遑多让，港岛区稍为明朗一点，泛民的参选者相信只有香港众志的周庭，务求夺回党友罗冠聪的议席。

总的来说，泛民藉着补选重夺议席存在隐患，除非未来几个月迅速团结力量，否则败部复活恐怕难以实现。

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