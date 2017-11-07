港报社评：泳线分配有不平，须查是否涉牟利--明报11月7日

公衆游泳池泳线租给泳会开办游泳班，可促进游泳运动普及化，不过，据本报侦查报道披露的情况，例如泳线出租机制是否公平，值得斟酌；泳会招收学员，学费则由私人公司收取，是否符合非牟利规定，存在疑问。基于公衆游泳池是公共资产，康文署有责任检视个中情况，改善机制和确切执行非牟利规定，并向公衆交代，避免出租泳线而衍生不当、甚至不法情事。

泳会如在公共泳池开办游泳班，必须先取得泳线使用权，而获得分配的泳池地点、时段，对招徕学生有决定性影响，若获分配泳线位处市区泳池、而且是下午5时等黄金时段，自然受学员欢迎，反之，难以吸引学员。可以说，泳会所获泳线分配使用情况，决定其兴衰。香港业余游泳总会（下称泳总）获康文署授权设评分机制，为泳会申请租用泳线定出优先次序。当局借助泳总处理泳线分配，无可厚非，因为可因应界别一些特殊或特定情况，避免脱离现实。问题是分配必须公平，绝不偏私。

据本报侦查报道，泳总就分配泳线的角色和作用，都十分重要，惟多年以来，其中3个泳会都获得最高评分，可优先租用泳线，以去年为例，它们共取得13%公共泳池主池泳线；泳总有属会约110个，反映这3个泳会占用泳线比率甚高。值得注意的是，这3个泳会及其关连私人公司，有7人是泳总成员，其中两人更是泳总「泳线政策小组委员会」委员，按这种组成结构分配泳线，难免会被质疑涉及利益冲突。

康文署采用的分线机制，是去年泳线使用率较高的团体（包括各个总会和泳会）可优先租用。惯常取得黄金时段或热门场地的团体，可吸引较多学员，使用率自然较高，续租泳线机会较大，甚至有优势取得更多泳线。这种情况，很大可能形成强者愈强、弱者愈弱局面，说明泳会若在泳线分配有影响力，一旦取得泳线，就可以持续占据优势。

按上述情况，泳线分配不能说完全公平，现行设计结构是向既得利益者倾斜，其他泳会发展空间有限。另外，目前情况会否衍生不当甚或不法情事，也值得注意。

按康文署规定，泳总属会、学校和社福团体可优先租用泳线，收费是每小时41.5至83元；若泳会获分配热门泳池泳线和黄金时段，招收足够学员，扣除开支，收入可观。康文署规定一条50米泳线，每小时可同时供24名学员使用，一名学员每小时费用100至140元，以上述其中两个泳会获分配泳线数量推算，即使每条泳线只有15名学员，粗略估计，去月（10月）收入学费约75万元。

细心观察，学费流向有些特别。泳总属会必须是「业余及非牟利」，须每年公开财务状况，董事亦不能分红，泳会符合资格，才可优先申请泳线和缴付低廉租用费。有泳会要求报名者将学费存入3家私人公司，这些公司的收入和盈利并无公开。泳会以私人公司收取学员费用，一定有其理由，只是游泳班招收学员收学费，营运并不复杂，看不到为何须由「顾问有限公司」等名义收费，涉事泳会有必要交代情况。

康文署规定，租用泳线，需声明由某一团体或机构申请，租用团体不得将泳线转让给其他公司使用，即使关连公司或团体参与营运，亦属违反声明，有立法会议员认为甚至构成诈骗。可以说，泳会以私人公司收取学员费用，先不论费用流向是否得当，事态已经违反相关规定。根据已知情况，公共游泳池泳线租用出了问题，包括按泳总评分而定出优先租用泳线次序、「泳线政策小组委员会」组成、泳会处理游泳班学费等，个中明显有人为因素，并透释着违规不当情事，康文署必须跟进，全盘检视，向公衆交代情况，改善分线机制，确保泳线分配公平，确切做到不会被人用作牟取私利；至于若有怀疑不法行为，执法部门须介入，调查是否有人要负责。（完）

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