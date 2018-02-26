港报社评：派钱成效短暂，善用盈余投资未来--经济日报2月26日

财政盈余多达逾千亿，政府应如何运用，究竟是派钱好？还是投资未来好？派钱可即时赢得掌声，惟成效短暂，政府宜加码纾解民困，并积极投资，应付未来挑战。

今年盈余再破纪录，多个政党纷纷要求派钱，既还富于民，亦可刺激消费。惟派钱却不可取，一来，这是没针对性，不论富贫都派相同金额现金，这种一刀切做法实有浪费资源之嫌。二来，派钱牵涉高昂行政费，当局2011年向全港18岁以上市民共派360亿元，行政费花了8,000万，极不划算。三来，部分市民会把这笔意外之财拿去外游，未必令本地经济受惠。

财政司司长陈茂波面对巨额盈余，一方面应本着财富再分配目标，推出更多纾困措施，针对性帮助有需要人士，达致损有余而补不足作用。本港有20%贫穷人口，而贫穷户随人口老化不断增加，而租金占了他们最大开支，财爷长远须增建公屋，加快其上楼时间，短期宜增加其生活津贴，并放宽对贫穷长者的高额长生津限制，才能精准扶贫，以免贫富悬殊日益严重。

财爷同时应提高子女和供养父母免税额、退税、宽免差饷和电费，让中产和基层也受惠，可纾缓中产交税最多，但享受福利不多的怨气。

另一方面，财爷宜趁财政充裕时，积极投资未来，因今年受惠楼市和股市畅旺，盈余才破纪录，一旦经济逆转，财政紧绌，就难以增加经常性开支，故当局须未雨绸缪，针对当前最迫切问题和未来挑战，先行作出投资部署。

陈茂波昨在网志提议积极投资医疗配套设施，明显是针对公院超负荷和人口老化问题。惟单靠增建医院并不够，若医护不足不解决，新医院未能全面投入服务将持续下去，故当局宜对症下药，如增加医护培训学额、放宽聘用海外医护。

单是投资医疗其实也不够，要应对人口老化，还须增加安老护理开支。财爷宜增建安老院舍，并引入医疗机械人协助护理员工作，纾缓安老院舍床位和护理人手不足，亦可藉此带动和扶持机械人产业发展。增建医院和安老院舍需要土地，惟本港缺地发展，故应预留款项作大规模填海之用，才能纾解地荒。

只要盈余能有效运用，精准扶贫，并积极投资未来，做到生财不息，用钱有道，自能促进社会和谐，经济繁荣。

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