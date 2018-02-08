港报社评：流感大停课，汲经验加强防疫--经济日报2月8日

因应流感大爆发，衞生防护中心昨宣布，所有幼稚园和小学今起停课，以尽快切断感染链。停课决定是正确，但港府宜汲取经验，做好预防措施，并制定政策，以利应对未来流感战。

自上月初流感进入高峰期，迄今全港有331间学校爆发流感，逾8成在幼稚园和小学发生，导致公院儿科病床入住率高达142%，当中有12宗严重个案，其中2人不治。

由于流感仍处高峰期并不断扩散，当局让小学和幼稚园提早放年假是正确决定，既争取更多时间阻截流感，亦有助防公院超负荷恶化。港大微生物学系讲座教授袁国勇指，根据以往事例和美国经验，停课有效阻止疫情传染。

即使停课有效遏止流感扩散，港府宜汲取今次经验，强化流感防綫。首先，要正视今次90%感染儿童没注射流感疫苗的问题。即使当局为6个月大至11岁儿童免费打流感针，但据衞生防护中心公布2015/16年度数据，只有18%打针，个中原因是家长担心子女打针后引起严重神经系统不良反应的吉巴氏综合症，引致瘫痪。

其实，打流感针感染吉巴氏综合症的机率只是百万分之一，故港府宜对家长做好教育宣传，让他们避免因关心孩子而过犹不及，还要设法提高儿童注射比率，例如派员到学校为儿童注射，省却家长带孩子到诊所注射的麻烦。

第二，疫苗数目要准确预估和有效分配。早在去年10月底，英国医疗专家已预警这个冬季全球会爆发大流感，当时本港有学者已呼吁当局要做好应对准备，市民及早注射疫苗。当局或许低估风险，以致疫苗订购不足，出现断货被炒高至逾千元一针的怪现象。即使当局再预订新一批疫苗，有诊所埋怨获分配得太少。既然政府不愿见到公院被迫爆，应考虑将部分储备疫苗分发私人诊所应急，只要社区预防做得好，公院压力才有望获纾缓。

第三，将今次流感爆发的数据整理好，进行科学分析判断，以便制定控制未来流感或传染病疫情大爆发的政策，包括部门间应变程序和步骤、安排人手到老人院为长者打针、个别学校以至全港学校停课的安排等。

流感每年都会爆发两次，当局务必汲取当前经验，填补漏洞，在未来打流感战将可事半功倍。（完）

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