港报社评：济平稳有隐忧，改革开放须深化--明报6月26日

2017年夏季达沃斯论坛明日将在大连揭幕，国务院总理李克强将出席开幕式并发表演讲。去年在这个论坛上，李克强向世人保证中国经济不会「硬着陆」，新动能将撑起未来中国经济新天地。今年的演讲，人们期待他对中国进一步的改革开放许下新的承诺。

刚刚公布的5月份数据显示，中国经济持续平稳向好，所以，从国际货币基金组织（IMF），到经济合作与发展组织（OECD），乃至国际金融巨擘摩根大通都纷纷调高了对今年中国经济增长的预期目标，达到6.6%至6.7%。

不过，对于下半年中国经济走势，国内外却看法分歧。上个月，国际著名评级机构穆迪（Moody's）降低了中国的主权信用评级，其中一条理由就是「直接及间接的政府债务以及其他社会负债将持续增长，损害中国的信用」。虽然中国官方指穆迪的评估方法「不恰当」，高估了中国的困难，低估了中国政府的能力；不过，就在上周，3个月前还认为中国债务「总体可控」的IMF前副总裁朱民也指出，中国债务水平总体偏高，全国有15%企业靠借新债还旧债度日，金融风险仍处于高位，如果遇到外部冲击，就会有大麻烦。

债务问题一直是困扰中国经济的一大隐忧，和朱民一样，今年3月还坚称中国总体债务水平不算高的国家金融与发展实验室理事长李扬上周也大声疾呼，对于地方政府债务的「野蛮生长」不能听之任之。他披露，截至去年年底，中国地方政府的债务是17.5万亿到21.3万亿元人民币，占国民生产总值GDP的比率为23%至28%，因此，他认为有必要「硬化」地方政府的预算约束。

从中国的经济增长率和政府总体资产角度看，当前的债务或未到「爆煲」边缘。但值得注意的是，一些地方出现了违法违规举债苗头，而且花样翻新，如变相担保、政府购买工程、承诺PPP（Public-Private Partnership）项目固定收益、对PPP项目保底回购、明股实债等。长此以往，将危及财政与金融稳定。

中国政府已经意识到了这些潜在风险，并着手加强监管，本月初，财政部发布了《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》，严打地方各种违法违规举债融资行为。同时，银监会近日要求各银行筛查包括万达、海航集团、复星、安邦保险等多家民营企业授信及风险分析，显示这些在海外一度疯狂扫货的明星企业，已被纳入当局潜在风险的重点监控名单。中国人民银行行长周小川上周在2017年上海陆家嘴论坛上就表示，「金融如不稳定，往往出大乱子」。

对付潜在的金融风险，除了加强监管之外，深化改革才是治本之策。上周公布的由朱民担任顾问的《中国金融风险与稳定报告》就建议，当局要提高对局部风险的容忍度，并在此前提下规范金融市场秩序。《报告》指出，美国1981年以来平均违约率为1.69%，2009年金融危机期间达到最高的5.71%。从全球来看，1981年以来债券违约率平均为1.38%。只有极不发达或由政府信用主导的市场，才会长期没有违约。合理稳定的违约率，其实正是债券市场成熟的标志。《报告》认为，如果要取得长治久安的金融稳定，需要跳出金融市场局部均衡的思维方式，正视经济转型的挑战，勇于自我改革和创新，即以改革来求真稳定。

对于以改革求稳定、消除金融隐患的呼声，当局积极回应。人行行长周小川就表示，金融业应继续加大竞争和开放，「个别人从自身利益出发，主张对金融业进行保护，等成长壮大了再开放，再参与国际竞争。各国经验（包括我国自身经验）都表明，保护易导致懒惰、财务软约束、寻租等问题，反而使竞争力更弱，损害行业发展，市场和机构不健康、不稳定」。

今年是中共十九大召开之年，在内地稳定成为压倒一切的中心任务。但是经济的稳定增长与金融风险的防控，单靠「严防死守」未必能竟全功，没有进一步的改革开放措施配套，很难保证下半年经济不出现意料中的下滑趋势。特别在国际局势风云变幻、中美关系阴晴不定之际，不主动出击更会风声鹤唳。因此，在明日的达沃斯年会开幕式上，人们期待李克强总理除对全球作信心喊话之余，能在进一步改革开放方面，描绘出更具体的愿景。（完）

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