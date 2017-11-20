港报社评：海外置业旺，须做足功课减风险--经济日报11月20日

本港楼价持续飈升，令不少港人近年转往海外置业，作投资或未来退休自住之用。惟投资海外物业始终是隔山买牛，投资者在入市前须实地考察和研究当地税务法例，尽量将风险减低。

每逢周末，一些海外物业展销会都人山人海。有物业投资顾问指，今年港人到海外置业按年上升1.2倍。市民投资海外物业蔚然成风，底因有二。

其一，本港楼市升势已持续了14年，即使港府在过去几年推出多项辣招，仍无法遏止楼价飈升，一手上车盘动辄要600万元，纳米盘甚至开价过千万元，新地王诞生后，更刺激二手楼业主叫价勇进。本港楼价痛苦指数为18.1倍，已连续7年膺全球楼价最难负担城市。

其二，正因为楼价太贵，中产即使有余钱，也宁愿投资海外，如伦敦、曼彻斯特、东京、曼谷等地，因当地租金回报率较高。以曼彻斯特的纳米楼盘为例，入场门槛60万至100万元，租金回报率达7厘，比本港纳米盘约3厘为高。600万元在港只能买一个纳米盘，但在澳洲墨尔本可买一个千尺单位，在泰国芭堤雅足以买一幢几千尺的豪华花园别墅，加上当地环境好，自然吸引大批买家。

不管买海外物业是作投资，还是自住用途，投资者入市前须做足功课，以减低风险。首先，须考虑到滙价风险。以在东京置业为例，若承造按揭，每月都要将港元兑成日圆，若日圆升值，物业虽升值，但供款却会同时增加，故须做好滙率对冲。

第二，很多海外楼盘都是楼花，购买犹如隔山买牛，随时有烂尾风险，尤其是买新兴经济体的楼房，故投资者事前最好到当地实地考察，看看交通是否方便？基建配套是否完善？在收楼后，投资者未必有时间前往当地放租，故须找可靠地产经纪代为物色租客、收租、缴交物业管理费和水电煤等费用。投资者要准确计算租金回报，扣除经纪佣金后，还须计算聘用服务公司代为放租收租的服务费。

第三，各国税制不同，有些国家跟香港一样缴付印花税，有的会征收增值税和遗产税，而放租须缴纳租金收入税，投资者若不熟悉当地税务法例，宜聘请律师或专业人士代为处理。

由于港楼价高企，港人到海外置业相信将渐成趋势，惟须认清投资与自住是两回事，做足功课，以免购入后才发现计错数，蒙受损失。

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