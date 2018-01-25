港报社评：浸大普通话教育风波处理勿搀杂政治考虑--明报1月25日

10多名浸大学生不满校方的普通话教育安排，「占领」语文中心，其间有人辱骂教职员及口出粗言，引发连场风波。拨开重重枝节，事件本质离不开语言认同和身分政治，部分学生对普通话有抵触情绪，要求废除普通话及格的毕业要求，不断向校方施压。每间大学都有自己的教育理念，不应受任何形式的政治压力左右，也没有理由因为社会政治氛围而随波逐流。普通话教育安排是浸大校政，校方应本着教育专业态度处理，不应搀杂政治考虑，又或但求息事宁人。

「占领」语文中心视频曝光后，不少市民对于学生威吓教职员及口出粗言，均感震惊。尊师重道是基本道德伦理，学生对学校职员也不应恶言相向。对待学生可以宽大，惟不代表应该纵容。涉事浸大学生会会长刘子颀道歉是基本责任，不过他坚称情绪失控， 源于浸大「忽视同学诉求」，校方要「负上一定责任」，未免诿过于人。大学生是成年人，应有自制能力和分寸，错了就是错了，不应该找藉口开脱。

刘子颀与事件另一主角、中医院5 年级生陈乐行，均因当日不当言行被罚暂时停学，直至纪律聆讯完成为止。校方强调是根据《学生守则规条》和学生纪律处理程序办事，学生会则质疑是「未审先判」。有关惩罚凭据是否充分，两人有权提出质疑，然而将惩处扯上「政治打压」、「满足内地要求」云云，未免太快跳进阴谋论。

风波发生后，陈乐行到广东省中医院实习，其间遭内地网民「起底」恐吓。陈不满浸大校长没有半句慰问， 「对其人身安全威胁无动于中」，然而平情而论，校方得知情况后，已提出为他安排在港实习。陈指控校方没有照顾学生安全，说法并不公道。

刘、陈希望聚焦讨论普通话教育安排，既然他们不想因为粗口风波转移视线，也没理由让内地民粹媒体和网民的疯言疯语转移讨论焦点。浸大规定，学生必须修读指定中文、英文与演说技巧课程并考试及格，否则不得毕业。10 年前开始，浸大也将普通话列为必修课，考试及格方可毕业。全球说华语人口达11 亿，仅次于英语人口的15 亿，浸大希望确保学生有足够的两文三语表达能力，毕业后有更多发展机会，不见得有何问题，政策推行初期也不见得有激烈争议。然而随着近年本港政治氛围起变，普通话也被视为一种「政治象征」，成为斗争对象。

陈乐行前年发起公投，要求废除普通话毕业门槛，投票学生有九成支持。其后校方同意增加豁免试机制，未料去年底首次测试，有七成考生不及格，必须修读普通话课程。有学生质疑豁免试评分准则不公道不透明，又不能上诉，触发占领语文中心行动。浸大首度引入普通话豁免试，易生技术问题，学生要求修正，只要有根有据，绝非不合理要求，可是如果一些学生是因为政治原因，拒绝学习普通话，则是另一回事。要求取消普通话毕业门槛，不等于主张「港独」，惟部分人要求「废普」，背后确有浓烈身分政治色彩，例如浸大学生会便明言，不认同浸大「作为一间立足香港的大学，需要将普通话能力列作毕业要求」。

综观本港八大院校，除了浸大，科大、教大和岭大也有普通话必修课或普通话毕业门槛。教育理念是学校灵魂，每间大学都有自己的理念，校方与学生的关系，也不应该是商户讨好客人的关系，学校有权亦有需要判断，怎么样的教育对学生最好，有关普通话教育安排的讨论，应该以此作为立足点，不应该搀杂政治考虑。

有浸大资深教师呼吁取消普通话毕业要求，认为近年香港政治气候大变，导致普通话毕业要求不受欢迎，既然学生没有学习动机，规定必须上普通话课对师生都是折磨，云云。有关做法，对校方也许是政治上最容易的出路，然而亦是最差的一着，等同接受政治因素影响教育决定。此例一开，任何校外校内政治势力，都会向校方埋手施压，提出种种政治化的教育要求。大学教育重视校政民主，却不等于由学生说了算，校方也不应抱有息事宁人的处事心态。若说学生不想读，校方就放弃既有的教育理念，那为何还要办学？若说本港一半大学都没有普通话毕业要求，浸大取消这个硬性要求也说得过去，否则如此取态，未免人云亦云，缺乏学校自己的主见。

由于教育理念各有不同，不同院校课程亦各有特色，例如一些院校就硬性规定学生接受宗教教育，学生若不喜欢，大可选择入读其他院校。将校方一些必修课规定，说成是「制度暴力」，未免偏离事态本质。校方与学生出现分歧，必须做好沟通，然而校方高层也不能随波逐流，更不应因为惧怕政治风浪，采取明哲保身、多一事不如少一事的态度。这次浸大普通话风波，正有变得政治化之势，港大、中大民主墙出现粗言辱骂浸大校长的字句，言辞令人震惊；浸大学生考虑发起罢课，事态令人忧虑。校园成为政治斗争角力场，教育愈益政治化，长远受害的一定是教育水平和质素。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘