港报社评：深圳市跃居全国第三的前生与来世--明报1月22日

深圳市长陈如桂日前宣布该市2017年的GDP达到2.2万亿元人民币，排在北京和上海之后，跃居全国第三大城市。宣布当天，恰逢26年前邓小平开始南巡，发表系列讲话，当年邓小平为深圳改革铲除障碍，也为深圳发展提出寄望，如今深圳各方面的成绩已经超越邓公提出的要求，下一步的发展动力，将要进一步依靠高科技，这方面香港可以如何突围，值得深思。

40年前，深圳只是一条渔村；30年前，深圳还是一个依靠香港北迁的工厂搞来料加工的小城市；20年前，深圳开始经济转型；10年前，深圳的GDP仍然只及香港的一半。有一种意见认为，深圳的成就来自于经济特区的政策，因为经济特区率先享受各种税务和审批权的优惠政策，然而，同时成立的珠海、汕头和厦门特区，却没有取得深圳般的辉煌成就。

无论对于经济特区政策如何评价，毫无争议的是，邓小平40年前提倡的改革开放政策，以及他在1992年的南巡讲话精神，是深圳今天成就的中流砥柱。文革十年浩劫，经济停滞不前，百废待举，改革开放是救国之途，但有革命元老怀疑深圳特区是否中国领土，邓小平一锤定音为特区正名；1990年代初，中央政府及社会对改革再起疑心，甚至诉诸意识形态争论，质疑深圳特区究竟是姓社还是姓资？结果是经济发展速度大幅放缓，邓小平又再力挽狂澜，南巡讲话，并写下「经济特区好」的题辞。

南巡讲话最大的理论贡献，是确立了「改革也是解放生产力」，将改革的地位提升到跟革命同等重要，这是强调理论的中共，对于一个重大政策必须依靠的理据。于是，深圳可以继续改革，还可以进一步改革。这些在经济和金融等领域的改革措施，对于经济发展当然是关键因素，然而，中国阶梯形的开放改革，经过一段时间，深圳特区在税率降低以及审批许可权等等优惠已经不能独享，即所谓特区不特。深圳如果墨守成规，仍然停留在不断争取更多优惠的思路，深圳一定不会有今天的成就。

邓小平1992年的南巡讲话，为深圳定下了3个要求﹕一是在广东赶超四小龙的进程中起骨干作用和带头作用，作出更大贡献，深圳不但带领广东赶超四小龙，而且单独作为一个城市赶超四小龙。二是邓小平当时看到5年后香港将要回归，遂提出深圳要加快发展步伐，目的是要拉近跟香港的差距，尽快与香港市场经济体制和运行机制对接；如果邓小平今天还健在并巡视香港，可能反而会要求香港加快发展步伐，拉近跟深圳的差距也说不定。三是要求深圳发展高科技，邓小平指出，高科技领域的一个突破，能带动一批产业的发展。

深圳多届政府深刻领会邓小平有关发展高科技的精神，并以实质行动投资高科技，深圳市长陈如桂在政府工作报告中表示，去年对高科技的投入达到900亿元人民币，筹建8个重点科技基础设施。深圳目前吸引了全国最大的电商、无人机制造等研发机构和创新载体等落户，形成了行业的足够临界质量（critical mass），带动了行业的上游与下游的产业聚集，并且能够进一步吸引有创意的年轻人前来试水。同时，深圳市近年锐意发展金融业，有足够多的创投风险基金进驻，寻觅有创意的潜在发展企业投资，进一步鼓励创意产业的发展，形成良性发展。

内地不同区域的经济发展模式，由粗放型的劳动密集型加工业开始，依靠政府政策扶持，深圳也是循此模式得以大力发展，别的很多地方在向高科技高增值服务业的经济转型过程中未能成功，变成过度依靠房地产业的畸形发展模式，深圳则是率先成功转型，高科技成为新增长的动力，带动其他产业发展，而房地产价格大幅上升，则是由于成功吸引大量的高工资高科技人才形成房地产的刚性需求。

邓小平对深圳的政策扶持已经产生巨大的成果，其对深圳的要求也大部分得到实现，邓小平当年没法设想的是粤港澳大湾区的区域发展国家策略，目前大湾区发展的具体方案还没有宣布，但可以比较肯定的是，高科技方面的龙头，将由深圳担当无疑，这个角色是对深圳新的要求。深圳过去成功的经验，在投射到大湾区的区域发展中，未必完全适用，起码在研发方面跟大学的联动并不足够，深圳本身只有3间大学，而在粤港澳大湾区的广州与香港，高等院校无论在培训人才和科研方面都实力雄厚，深圳如果能够充分利用大湾区的科研机构，令产学研共同提升，不但有必要并且是双赢模式。

邓小平26年前提出要深圳尽快与香港的市场经济体制和运行机制对接，但并不畅顺，而今利用高科技作为载体，将大湾区打造成中国的矽谷，不但带动这个区域、国家整体以至全球高科技的进一步发展，也将会是深圳再立新功的机会。

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